Europapokal: Schweiz-Klub muss Waldbrand ausweichen – drei Ex-St. Paulianer betroffen

Auf dem Weg zum wichtigen Rückspiel gegen Benfica Lissabon musste der FC St. Gallen einen ungewöhnlichen Umweg nehmen. Waldbrände und Flugchaos sorgten für eine turbulente Anreise des Schweizer Vizemeisters.

Ist das nicht – der Eiffelturm? Trainer Enrico Maaßen und die Spieler des Schweizer Vizemeisters FC St. Gallen rieben sich auf ihrem turbulenten Trip nach Portugal verwundert die Augen, als plötzlich Paris unter ihnen lag. Die französische Hauptstadt liegt nicht gerade auf der Flugstrecke vom Startort Zürich nach Lissabon, wohin Maaßen und Co. zum Rückspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation bei Benfica unterwegs waren.

Der Grund für den Umweg des Schweizer Pokalsiegers: Die verheerenden Waldbrände in der Region und das dadurch entstandene Flugchaos. Deswegen wurde der Fußballerflieger kurzerhand umgeleitet. Mit einer rund einstündigen Verspätung landete der Charter laut Schweizer Medien in Portugal – allerdings nicht in Lissabon, sondern auf einem zivil genutzten Militärflughafen rund zwei Stunden von Portugals Hauptstadt entfernt.

Verspäteter Bus und nächtliche Weiterfahrt

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Dort wartete auf die Kicker Teil zwei ihrer kleinen Odyssee: Eine nächtliche Fahrt durch den Alentejo, die heißeste und trockenste Region des Landes. Der Bus, der die Profis an ihren Zielort bringen sollte, hatte auch Verspätung - wegen eines Unfalls musste er ebenfalls umgeleitet werden.

St. Gallen reist mit Hinspiel-Sieg im Gepäck

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Immerhin geht St. Gallen mit einem Polster ins zweite Duell am Donnerstag (21.00 Uhr): Das Hinspiel hatte die Maaßen-Elf überraschend dank der Treffer des früheren Bochumers Aliou Baldé sowie des ehemaligen Ulmers und Gladbachers Tom Gaal 2:1 gewonnen. Mit Carlo Boukhalfa und Lukas Daschner als Spieler und Roger Stilz als sportlichem Leiter sind gleich drei ehemalige St. Paulianer teil der Schweizer Irrfahrt nach Lissabon. (sid/ggg)