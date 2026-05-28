„Moralisch bankrott“: Pirlos Moskau-Auftritt sorgt für heftige Kritik

Italiens frühere Fußball-Weltmeister Andrea Pirlo und Marco Materazzi sind aufgrund eines PR-Auftritts in Moskau in die Kritik geraten. Wie mehrere italienische Medien sowie der britische „Guardian“ berichten, schrieben die beiden Ex-Profis beim „Tag des Fußballs“ am Sonntag im Luschniki-Stadion Autogramme und posierten für Selfies. Bei der Veranstaltung rund um das russische Pokalfinale sollen auch kremlfreundliche Künstler aufgetreten sein. Russland hatte Kiew in der Nacht zum Sonntag mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen.

„Geld kann viele Dinge kaufen, es kann sogar, unglaublicherweise, einen Sportchampion dazu bringen, in Moskau Bälle zu signieren. Währenddessen tötet dieses kriminelle Regime wahllos Zivilisten und bedroht europäische Länder“, schrieb Pina Picierno, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, in den Sozialen Medien. Was Geld nicht kaufen könne, sei „die Glaubwürdigkeit, die Haltung, das Wissen, wie man mit Ehre und geradem Rücken in den Angelegenheiten der Welt steht. Es ist eine große Schande, dass Pirlo diese Dinge offenbar nicht verstanden hat.“

Heftige Vorwürfe gegen Pirlo nach PR-Termin in Moskau

Auch Vladyslav Heraskevych, der aufgrund seines Helms mit den Gesichtern von Kriegsopfern von den diesjährigen Winterspielen ausgeschlossen worden war, kritisierte Pirlo scharf. Pirlo war in Moskau an der Seite des russischen Fußballers Artem Dzyuba, der die „Kreml-Politik und die Tötung von Ukrainern“ offen unterstütze, aufgetreten. Es sei „traurig zu sehen, wie sich Kindheitsidole zu moralisch bankrotten Menschen entwickeln, für die nichts wertvoller ist als der russische Rubel. Schande.“

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Laut „Guardian“ wurde die Veranstaltung von einem russischen Wettanbieter organisiert, für den Pirlo als Markenbotschafter fungiert. Die britische Zeitung zitierte eine Aussage des 47-Jährigen, der 2006 an der Seite Matarazzis den WM-Titel gewonnen hatte: „Unsere Präsenz in Moskau ist ausschließlich unserer Leidenschaft für den Sport und der Zuneigung der Fans geschuldet, die uns während unserer gesamten Karriere stets unterstützt haben.“ Pirlo arbeitet inzwischen als Trainer bei United FC in Dubai. (dpa/sil)