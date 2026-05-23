Essen-Fans zeigen Pfosten auf der Tribüne – Seitenhieb gegen Rivalen

Mit einer verrückten Aktion sorgen Fans von Rot-Weiss Essen für Aufmerksamkeit. Die Anhänger des Fußball-Drittligisten präsentierten beim Relegations-Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Torpfosten auf der Tribüne. Dabei soll es sich um einen Pfosten aus dem Stadion des Rivalen MSV Duisburg handeln. „MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum“, war auf Plakaten der Essener zu lesen.

Der Pfosten soll in der Nacht zu Freitag in Duisburg gestohlen worden sein. „Es passieren immer wieder Dinge, die man sich nicht vorstellen kann“, wird Christopher Mainka, Geschäftsführer der städtischen Stadionmanagement GmbH, von der „NRZ“ zitiert. Er bestätigte den Einbruch und den Diebstahl.

Pfostentreffer ermöglichte RWE die Relegation

Weil Duisburgs Rasim Bulic am letzten Spieltag der 3. Liga beim 1:1 der Duisburger gegen Viktoria Köln in der Nachspielzeit nur den Pfosten traf und Essen ebenfalls in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer in Ulm gelang, hat RWE überhaupt die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Essener zogen in der Tabelle noch am MSV vorbei und sicherten sich Rang drei.

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Das Hinspiel gegen Fürth gewann das Team von Trainer Uwe Koschinat im Stadion an der Hafenstraße mit 1:0. Das Rückspiel findet am Dienstag in Fürth statt. (dpa)