Eskalation befürchtet: WM-Quali findet unter Hochsicherheits-Bedingungen statt

Rund um das Länderspiel zwischen Italien und Israel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Udine werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. So dürfen am Spieltag in der norditalienischen Stadt zum Beispiel keine Getränke in Glasflaschen oder aus anderen Materialien, die als Waffen verwendet werden könnten, verkauft, ausgeschenkt oder konsumiert werden.

Außerdem sollen Gastronomie-, Handwerks- oder Einzelhandelsbetriebe Gegenstände wie Tische, Stühle, Sonnenschirme, Container oder Werbetafeln aus ihrem Außenbereich entfernen. Auch das Lagern von Materialien in öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Bereichen wird untersagt, zudem wird das Polizeiaufkommen verstärkt.

Pro-palästinensische Demonstration am Spieltag

Am Dienstagnachmittag ist vor der Partie in der WM-Qualifikation in Udine eine pro-palästinensische Demonstration angemeldet. Die Sicherheitsbehörden befürchten, dass sich auch gewaltbereite Gruppen der Demonstration anschließen könnten.

In den vergangenen Tagen ist es in Italien im Zuge von pro-palästinensischen Demonstrationen wiederholt zu Krawallen gekommen. (sid/fw)