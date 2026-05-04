Titel-Showdown in Spanien: Feiert Flick ausgerechnet gegen Real?

Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg die vorzeitige Meisterkrönung des FC Barcelona noch einmal verhindert – und damit für den großen Showdown in La Liga gesorgt.

Madrid gewann am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0). Damit kann die Titelentscheidung nun ausgerechnet im Clásico fallen. Am kommenden Sonntag (21 Uhr/DAZN) empfängt Barça die Königlichen, schon ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann für die 29. Meisterschaft.

Barcelona liegt in der Tabelle elf Punkte vor Real Madrid

Selbst wenn Rekordchampion Real (36 Titel) die Meisterfeier im Stadion des Erzrivalen mit einem Sieg verhindert, wird im Saisonendspurt keine echte Spannung mehr aufkommen. Vier Spieltage vor Schluss liegt Barcelona elf Punkte vor Madrid, noch zwölf Punkte sind maximal zu gewinnen.

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Am Sonntagabend sorgte Vinícius Júnior mit einem Doppelschlag (55./66.) für den Sieg bei Barcas Stadtrivalen. Platz zwei ist den Königlichen kaum noch zu nehmen, der Vorsprung auf den FC Villarreal beträgt neun Punkte. (sid/vb)