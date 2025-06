„Es wird richtig angegriffen“: Füllkrug vor Wechsel zu europäischem Top-Klub?

Comeback in der Nationalelf – und bald ein Tapetenwechsel in der Liga? Niclas Füllkrug steht nach einer verkorksten Saison vor einer wegweisenden Entscheidung. Der 32-Jährige hat sich im DFB-Team zurückgemeldet – und könnte jetzt bei Juventus Turin ganz neu durchstarten!

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United im Sommer 2024 für rund 27 Millionen Euro ging bei Füllkrug nicht mehr viel. Erst Ärger mit der Achillessehne, dann mit dem Oberschenkel – am Ende standen nur 20 Pflichtspiele auf dem Zettel, drei Tore, zwei Vorlagen. Zu wenig für einen Mittelstürmer mit Anspruch. Jetzt sagt der Angreifer: „Ich hatte eine schwierige Saison und werde hart arbeiten, um topfit in die Vorbereitung zu starten.“

Juventus Turin soll an Füllkrug interessiert sein

Immerhin: Beim Nations-League-Kick gegen Frankreich (0:2) durfte „Lücke“ wieder von Beginn an ran – erstmals seit September. An seiner Seite: Nick Woltemade. Mit dem Ex-Kollegen aus Bremer Zeiten stimmte die Abstimmung sofort. „Wir kennen uns gut. Es hat gut funktioniert. Die Kommunikation war stark“, lobte Füllkrug das Zusammenspiel.

Die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ will wissen: Juve ist heiß auf den deutschen EM-Helden! Die „Alte Dame“ sucht eine Alternative zu Star-Stürmer Dušan Vlahović – und sieht in Füllkrug den perfekten Backup mit Biss. Der selbst reagiert gelassen: „Ich plane die Vorbereitung erst mal bei West Ham. Am 7. Juli bin ich da.“ Klingt nicht nach einem klaren „Nein“ …

Füllkrug: „In der nächsten Saison wird richtig angegriffen“

Noch vor einem Jahr lag Füllkrugs Marktwert bei 15 Millionen Euro. Heute? Nur noch 10 Millionen. In zwei Jahren ist sein Wert damit um ein Drittel gefallen. Ein Wechsel zu einem europäischen Topklub könnte den Kurs wieder nach oben treiben – wenn er endlich verletzungsfrei bleibt.

Füllkrug hat jedenfalls noch nicht fertig. Der Angreifer zeigt sich kämpferisch: „In der nächsten Saison wird richtig angegriffen.“ Wo das sein wird – noch unklar. Klar ist nur: Der will’s noch mal wissen!

Bleibt Füllkrug in London und kämpft sich bei West Ham zurück in die Startelf? Oder folgt er dem Lockruf aus Turin und schlägt ein neues Kapitel in Italien auf? Klar ist: Die Sommerpause wird für ihn keine zum Füße hochlegen. Füllkrug bei Juve? Klingt nach einer wilden Idee – aber genau das ist es, was dem Stoßstürmer jetzt vielleicht gut tun würde.