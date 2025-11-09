„Es war wunderschön“: Pep Guardiola erreicht einen Karriere-Meilenstein

Pep Guardiola reckt in siebenfacher Ausfertigung auf der von Manchester City zusammengestellten Collage die Fäuste in die Luft, dahinter prangt die Zahl 1000 in weißen Ziffern: Nach 18 erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie steht der Starcoach vor seinem 1000. Spiel als Trainer, die Krönung erfolgt am Sonntag ausgerechnet gegen den größten Rivalen FC Liverpool (17.30 Uhr/live bei Sky).

Er sei „sehr, sehr stolz auf meine Karriere“, wurde der Trainer des Premiere-League-Giganten auf der Vereinswebseite zitiert, nie hätte er gedacht, „dass ich so oft gewinnen würde, aber es war wunderschön. Ich würde keinen einzigen Moment davon ändern wollen“.

Pep Guardiola gewann dreimal die Champions League

Seit seinem Karrierestart als Trainer 2007 bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona „habe er nie im Leben daran gedacht, einmal 1000 Spiele zu erreichen“. Denn eigentlich habe er „einfach nur gute Arbeit leisten“ wollen, „richtig Fußball spielen, und sehen, was passiert“, ergänzte er.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Krisen, Kriege, Koalitions-Ärger: Was würde Helmut Schmidt tun?

Was würde Helmut Schmidt tun? Zu viele Elfenbeintürme: Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt

Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt Weihnachtsmärkte: Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick

Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren?

HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren? 28 Seiten Plan7: Ausstellung zeigt Härte der Pflegeberufe, Bluesrock-Legende Walter Trout im Interview & Kultur-Tipps für jeden Tag

Geschehen ist seitdem viel, das Trophäen-Sammeln gehört zur Lieblingsdisziplin des Spaniers: Dreimal gewann er als Trainer die Champions League, in sechs Spielzeiten führte er die Citizens zur Meisterschaft, dreimal gab es die Schale auch mit dem FC Bayern und Barça.

Guardiola lobt auch die Bayern für die Unterstützung

Er habe das „große Glück“ gehabt, erklärte der 54-Jährige, „für drei fantastische Vereine“ arbeiten zu dürfen. In Barcelona, bei den Bayern und auch in Manchester habe er stets „volle Unterstützung erfahren“, dieses Vertrauen habe ihn zur besten Version seiner selbst gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Enkeltrickbetrüger“: Fans verteilen vor Bundesliga-Spiel Steckbriefe

Eine Lobeshymne auf seinen ehemaligen Trainer stimmte Ilkay Gündogan an. Die Zahl 1000 könne er „kaum in Worte“ fassen, schrieb der ehemalige DFB-Spielführer auf LinkedIn. Gündogan, 2016 Guardiolas erster City-Transfer und später Kapitän, ist „unglaublich stolz und glücklich, dass ich so viele Jahre als Spieler an seiner Seite verbringen durfte“. (sid/mp)