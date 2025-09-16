„Es kann sofort losgehen“: Ex-BVB-Trainer will neuen Job

Edin Terzic, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, hat keine Scheu, so bald wie möglich an die Seitenlinie zurückzukehren. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen“, sagte der 42-Jährige im „SZ“-Interview. Die Zeit nach seinem Ende beim BVB im Sommer 2024 hat Terzic offenbar sowohl für Privates als auch zum Arbeiten genutzt. Erstmal sei es ihm nach 15 Jahren Arbeit für verschiedene Vereine aber „extrem wichtig“ gewesen, „mit der Familie ein paar Dinge nachzuholen und zu erleben“.

Dass er bislang noch keinen neuen Verein gefunden hat, kommt nicht von ungefähr. „Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung“, führte Terzic aus. In Dortmund hatte er von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden.

Von sicher geglaubter Meisterschaft ins Champions-League-Finale

Seine wichtigsten Erfolge waren der Triumph im DFB-Pokal 2021 sowie das Erreichen des Champions-League-Finales 2023. „Rückblickend denke ich gerne daran, welche Energie wir entwickelt haben – auf meiner ersten Trainerstation, mit Ende 30, Anfang 40. Sie glauben gar nicht, wie viel ich daraus mitgenommen und gelernt habe“, sagte er. Ein Jahr vorher hatte der BVB am letzten Spieltag allerdings die sicher geglaubte Meisterschaft an den FC Bayern verloren. Im Fußball gehe es aber „immer weiter“ – wie das Highlight in Wembley bewies.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das werde ich ihm austreiben“: BVB-Star irritiert Trainer Kovac mit forscher Ansage

Zurzeit arbeitet Terzic als TV-Experte für RTL, trotzdem brennt er auf eine Rückkehr auf die Trainerbank. Er fühle sich „auch besser vorbereitet als vor einem Jahr. Ich möchte jetzt anwenden, was ich im vergangenen Jahr an Wissen und Ideen gesammelt habe“, sagte er. (sid/sd)