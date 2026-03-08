„Es ist einfach so …“: BVB-Boss erklärt Abschied von Brandt

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt verlässt nach sieben Jahren den Bundesligisten Borussia Dortmund am Saisonende. Das gab BVB-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:1 beim 1. FC Köln bekannt.

„Es ist einfach so, dass es Gespräche gegeben hat und man sich dann eben einig war, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, sagte Ricken bei Sky: „Ich glaube, wir können nur Dankbarkeit für ihn haben, er hat sieben Jahre bei uns gespielt. Er wurde auch immer mal kritisch gesehen, heute hat er auch wieder eine Torvorlage gemacht.“

Ricken erklärte aber auch, was ein Grund für die Trennung nach Saisonende gewesen sein könnte. „Er wird jetzt auch in ein paar Wochen 30, wir können uns ein bisschen neu orientieren“, sagte er. Man gehe „mit ganz viel Wertschätzung auseinander, aber wie gesagt: Es ist auch für beide Seiten jetzt nochmal eine Chance.“

BVB-Coach Kovac bestätigt Abschied von Brandt

Trainer Niko Kovac bestätigte die Entscheidung etwas später. „Beide Seiten sind zu dem Entschluss gekommen, dass es was anderes geben wird“, sagte er: „Von daher werden wir noch die nächsten neun Spiele mit Jule erfolgreich bestreiten.“ Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält es für „vollkommen richtig, dass beide Seiten wissen, was Sache ist“, wie der bei Sky betonte.

Brandt war im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen nach Dortmund gekommen und hat für den BVB fast 300 Pflichtspiele bestritten. Wirklich unumstritten war der Offensivspieler bei den Fans aber nicht immer. (dpa/trh)