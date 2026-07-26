Schockmoment bei Inter Miami: Germán Berterame blieb nach einem Zusammenprall regungslos liegen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Später gab es leichte Entwarnung – den Sieg widmete Luis Suárez seinem verletzten Teamkollegen.

Schockmoment bei Inter Miami: Stürmer Germán Berterame ist beim 1:0-Sieg gegen CF Montréal nach einem heftigen Treffer am Kopf regungslos zu Boden gegangen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Trainer Guillermo Hoyos schilderte anschließend dramatische Minuten.

„Er fiel wie ein lebloser Körper zu Boden“, sagte der Inter-Coach nach der Partie. Berterame war in der 70. Minute bei einem Luftduell im Strafraum vom Ellbogen des Montrealers Efraín Morales am Hinterkopf getroffen worden und anschließend hart auf dem Rasen aufgeschlagen.

Spieler leisten Erste Hilfe bei Berterame

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Spieler beider Mannschaften reagierten sofort. Sie brachten den 27-Jährigen in die stabile Seitenlage und halfen sogar dabei, die Trage möglichst schnell auf den Platz zu bringen. Wenig später fuhr ein Rettungswagen auf das Spielfeld und brachte Berterame direkt in eine Klinik.

„Ich glaube, dass er angesichts der Wucht des Treffers bereits bewusstlos gewesen sein könnte“, sagte Hoyos. „Es hat uns alle erschüttert, weil wir wirklich nicht wussten, was wir tun sollten. Es war ein Moment großer Verzweiflung.“

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Trainer Hoyos: „Es ging nicht mehr um Fußball“

Das Ergebnis sei in diesem Augenblick völlig in den Hintergrund gerückt. „Es ging nicht mehr um Fußball oder den Ausgang des Spiels, sondern um ein Menschenleben. Das ist das Wichtigste.“

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Später konnte der Trainer zumindest vorsichtig Entwarnung geben. Berterame sei wieder bei Bewusstsein, seine Familie informiert und beruhigt worden. Der Angreifer werde im Krankenhaus weiter untersucht. „Gott sei Dank erholt er sich gut. Momentan ist er in Ordnung“, sagte Hoyos.

Suárez trifft und hält Berterames Trikot hoch

Der Zusammenstoß wurde vom Schiedsrichter zugleich als Foulspiel gewertet. Nach der mehr als zehnminütigen Unterbrechung trat Luis Suárez zum fälligen Elfmeter an und verwandelte in der 81. Minute zum entscheidenden 1:0.

Beim anschließenden Jubel hielt der Uruguayer gemeinsam mit seinen Mitspielern das Trikot des verletzten Berterame in die Höhe.

Messi fehlt noch, Casemiro debütiert

Lionel Messi fehlte Inter Miami noch, weil sich der Superstar weiterhin im Urlaub befand. Dafür feierte Neuzugang Casemiro sein Debüt für den amtierenden Meister. Der 34 Jahre alte Brasilianer war mit seiner Nationalmannschaft bei der WM im Achtelfinale gegen Norwegen ausgeschieden.

Durch den knappen Erfolg setzte Inter Miami seine Siegesserie fort. Angesichts der schweren Verletzung Berterames geriet der sechste Erfolg nacheinander jedoch vollständig zur Nebensache. (sid/mp)