Fußball

Es geht um sein Verhalten: Matthäus sieht für Nagelsmann keine Zukunft in Deutschland

Julian Nagelsmann und Lothar Matthäus beim DFB-Pokalfinale am Spielfeldrand in Berlin.
Lothar Matthäus (r.) empfiehlt Julian Nagelsmann einen Wechsel ins Ausland.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus legt Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Job im Ausland nahe – wegen seines jüngsten Verhaltens.

Nach Meinung von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sollte sich Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann lieber im Ausland nach der nächsten Aufgabe umschauen. „Ich glaube nicht, dass Nagelsmann so schnell einen Top-Job in Deutschland bekommt“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky: „Hier steht er unter größerer Beobachtung als im Ausland.“

Matthäus betonte: „Niemand will ihm persönlich was Böses, auch ich nicht. Aber er hat in der jüngsten Vergangenheit zu empfindlich auf Kritik reagiert und war teilweise sehr eingeschnappt.“

Matthäus sieht Verhalten von Nagelsmann als Bumgerang

Das könnte sich hierzulande als Bumerang herausstellen. „Im Profifußball gibt es Kritik, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder kein attraktiver Fußball gespielt wird“, schrieb der frühere Bayern-Profi: „Bei Julian war beides der Fall.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Nagelsmann hatte sich nach dem frühen WM-Aus mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf eine Trennung geeinigt, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 datiert war. Als sein Nachfolger wurde Jürgen Klopp verpflichtet. (mp/dpa)

Sport Fußball
Kommentare öffnen
Anzeige
Anzeige