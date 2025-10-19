Es geht um Online-Gewinnspiele: Fußball-Weltverband FIFA angezeigt – Strafe droht

Eine Schweizer Spielbehörde hat die FIFA wegen verschiedener Online-Gewinnspiele des Fußball-Weltverbands angezeigt. Wie die Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) mitteilte, steht dabei die Plattform FIFA Collect im Fokus.

Dort werden laut Gespa ohne Bewilligung Gewinnspiele im Zusammenhang mit digitalen Fußball-Sammelkarten und anderen digitalen Sammlerstücken angeboten. Ob man gewinnt, hängt demnach von Zufallsziehungen oder ähnlichen Verfahren ab. Dabei handle es sich aus rechtlicher Sicht teils um Lotterien und teils um Sportwetten, hieß es.

FIFA äußert sich nicht zu Vorwürfen

In der Schweiz dürfen solche Spiele nur von zwei kantonalen Lotteriegesellschaften angeboten werden. „Die Gespa ist verpflichtet, die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu benachrichtigen, wenn sie von Verstößen gegen das Schweizer Geldspielgesetz Kenntnis erhält“, teilte sie mit.

Die abschließende Beurteilung liege aber bei den Strafverfolgungsbehörden. Die FIFA äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Vorwürfen. (dpa/sd)