Fußball-Durchbruch in Korea: Das gab es seit fast acht Jahren nicht

Erstmals seit fast acht Jahren wird wieder ein nordkoreanisches Sportteam in Südkorea antreten: Der Frauenfußballklub Naegohyang Women’s FC bestreitet am 20. Mai in Suwon das Halbfinale der asiatischen Champions League gegen Suwon FC Women. Das teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium am Montag mit.

Die Begegnung ist die erste eines nordkoreanischen Teams im Süden seit 2018, formaljuristisch befinden sich beide Länder noch immer im Kriegszustand. Die Delegation aus Pjöngjang umfasst 27 Spielerinnen und 12 Betreuer. Die Mannschaft soll nach Angaben des südkoreanischen Fußballverbandes am 17. Mai über Incheon einreisen und mit einer Maschine von Air China aus Peking kommen.

Naegohyang Women‘s FC trifft auf Suwon FC Women

Gespielt wird im Suwon Sports Complex südlich der Hauptstadt Seoul. Der Sieger der Partie zieht ins Finale des wichtigsten asiatischen Klubwettbewerbs im Frauenfußball ein und trifft dort am 23. Mai auf Melbourne City aus Australien oder Tokyo Verdy Beleza aus Japan. Die Partie wird der erste Auftritt eines nordkoreanischen Sportteams in Südkorea seit 2018, als Delegationen aus den Bereichen Schießen, Jugendfußball und Tischtennis im Süden zu Gast gewesen waren.

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Der Naegohyang Women’s FC wurde 2012 gegründet, ist in Pjöngjang beheimatet und besteht laut Ministerium zu großen Teilen aus Spielerinnen auf Nationalmannschaftsniveau. Nordkorea zählt im Fußball insbesondere im Nachwuchsbereich zu den führenden Nationen Asiens und gewann im November die U17-Weltmeisterschaft, als das Team im Finale die Niederlande 3:0 besiegte.

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Die Partie fällt in eine Phase neuer Annäherungsversuche Seouls. Präsident Lee Jae Myung wirbt für Gespräche ohne Vorbedingungen. Experten sehen in dem Spiel die Chance, zumindest minimale Kommunikationskanäle zwischen beiden Seiten zu öffnen. (sid/vb)