Ein Luxushotel in Südtirol zeigt den Ex-Bundestrainer mit Ehefrau Lena im Urlaub. Fans reagieren in den Kommentaren unter der Gürtellinie.

Es war still geworden um Julian Nagelsmann. Nach dem frühen WM-Aus und dem damit verbundenen Ende als Bundestrainer hat sich der 39-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Schlagzeilen prägte nach dem schwachen Turnier sein Nachfolger Jürgen Klopp. Nun postete ein Luxushotel in Südtirol Urlaubsbilder vom ehemaligen DFB-Coach. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Den Fotos zu urteilen weilte Nagelsmann gemeinsam mit Ehefrau Lena im Luxusressort Quellenhof im Passeiertal in Südtirol. Das Haus ist seit Jahren eine beliebte Urlaubsadresse für Promis auch aus dem Sport. „Lieber Julian, liebe Lena, schön, dass ihr wieder einige erholsame Tage bei uns im Quellenhof verbracht habt“, schrieb das Fünf-Sterne-Hotel unter dem Foto, auf dem Nagelsmann mit Ehefrau Lena und Gastgeber Heinrich Dorfer zu sehen ist. Auf einem anderen Bild posieren Nagelsmann und Dorfer alleine.

Fans greifen Nagelsmann in den Kommentaren an

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Nagelsmann trägt einen lässigen Sommerlook, ebenso wie seine Frau. Dorfer hält dabei ein Glas Roséwein in der Hand. Die Laune scheint gut. Nagelsmann wird die Auszeit dringend benötigt haben nach der schwachen WM und dem Ende seiner Bundestrainertätigkeit.

Raum legte Nagelsmann eine Auszeit nahe

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Dass bei einigen Fans der Stachel über das Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay noch tief sitzt, zeigen die unangemessenen Kommentare. Ein Grund nicht anzureisen, sei dieses Foto, schreibt ein Nutzer. Andere machen sich über Nagelsmanns Outfit lustig. „Anti-Werbung“ heißt es in einem weiterem Kommentar. Einige User gehen dabei noch weiter unter die Gürtellinie, spielen auch auf seine hohe Millionen-Abfindung an. Immerhin: Es gibt auch positive Kommentare.

Zu dem Urlaub in Südtirol hat ihm indirekt auch einer seiner ehemaligen Nationalspieler geraten. Bei seiner Buchvorstellung erzählte Leipzig-Star David Raum, dass er mit Nagelsmann noch einmal Kontakt hatte und sich für die gute Zeit bedanken wollte. „Ich habe ihm alles Gute für die Zukunft gewünscht, aber auch gesagt, dass er erstmal ein bisschen abschalten soll. Das hat er mir dann auch gesagt – nach so einer turbulenten Zeit“, berichtete Raum.

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Aktuell scheint völlig offen, wie lange Nagelsmann noch auf Abstand zum Fußball bleibt. Für die Veröffentlichung der Fotos wird er aber zumindest sein Go gegeben haben. Vielleicht ein erstes Anzeichen dafür, dass die bisherige Auszeit gut getan hat.