Erster Einsatz, erster Sieg, erster Platz: Füllkrug überzeugt bei Milan-Debüt

Niclas Füllkrug hat bei seinem ersten Einsatz für die AC Mailand gleich den ersten Sieg gefeiert. Der Fußball-Nationalspieler wurde beim 1:0 (0:0) bei Cagliari Calcio in der 69. Minute für den Torschützen Rafael Leao eingewechselt. Rafael Leao hatte in der 50. Minute den entscheidenden Treffer erzielt.

Durch den Erfolg zum Auftakt des 18. Spieltages übernahm die AC vorerst die Tabellenführung in der Serie A vor dem Mailänder Stadtrivalen Inter. Inter kann mit einem Sieg am Sonntag gegen den FC Bologna Platz eins zurückerobern.

Milan sichert sich Kaufoption für Füllkrug

Einige Stunden vor dem Spiel war der Wechsel von Füllkrug von West Ham United nach Mailand offiziell bekanntgegeben worden. Der 32 Jahre alte Mittelstürmer wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Wie der italienische Traditionsklub aber mitteilte, beinhaltet die Einigung mit West Ham United auch eine Kaufoption.

Details wurden nicht bekannt. Auch der Klub aus der Premier League teilte dazu in seinem Statement zu Füllkrug nichts mit. Füllkrugs Wechsel nach Italien hatte sich seit einigen Tagen bereits angedeutet.

Füllkrug war nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gewechselt. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten seinen Durchbruch in der Premier League. Auch der VfL Wolfsburg soll Interesse an Füllkrug gehabt haben. (dpa/lam)