Kuriose Aktion: Österreich verkauft „magischen“ Rasen-Raumduft

Österreichs Nationalmannschaft beschenkt sich und ihre Fans zur historischen WM-Teilnahme 2026 mit einem ganz besonderen Geruchsgenuss. „Kein Fake“, teilte der Verband (ÖFB) mit, der Raumduft mit dem passenden Namen „A gmahde Wiesn“ sei „tatsächlich aus den Originalrasen der WM-Qualifikationsspiele extrahiert“ worden.

Die Rede ist deshalb von einem Spray, „das nach Fußballgeschichte riecht“. Die jeweils 100 ml fassenden Fläschchen kosten in Anlehnung an das Gründungsjahr des Fußballverbandes Österreichs 19,04 Euro, die erste Auflage von nur 100 Stück war Medien zufolge binnen Stunden vergriffen. Deshalb wurden jetzt 500 weitere geordert. Der Erlös kommt dem eigenen Fußballnachwuchs zugute.

ÖFB: „Essenz eines magischen ,Wir schaffen das‘-Moments“

„Das hier ist nicht bloß ein Duft“, schrieb der ÖFB in seinem Internet-Shop, „es ist die Essenz eines magischen ,Wir schaffen das‘-Moments. Ein olfaktorischer Sprint über 90 Minuten purer Emotion.“

Entwickelt wurde das Produkt zusammen mit der Saint Charles Apotheke. „A gmahde Wiesn“ dufte „nach Rasen, Adrenalin und dem Aufbruch einer ganzen Nation“, vermarktet diese ihr Produkt: „Zitrusnoten sorgen für Frische, Lorbeer bringt Tiefe, die Basis bleibt grün und geerdet. Ein Duft wie ein Spielzug – kraftvoll, überraschend und vertraut zugleich.“

Österreich hatte sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM qualifiziert. Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in Gruppe J auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Neuling Jordanien. (sid/hmg)