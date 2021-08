Erste Rote Karte seit 2005: Messi verliert die Nerven! Jetzt droht eine lange Sperre

Die Nachspielzeit der Verlängerung lief, es musste schnell gehen für Lionel Messi und den FC Barcelona. Doch schon wieder stand dieser lästige Gegenspieler im Weg. Also schlug der Superstar der Katalanen im vollen Lauf zu – und sah Augenblicke später die Rote Karte, seine erste für Barcelona seit fast 16 Jahren.

Messis Platzverweis war das unrühmliche Ende eines für Barca bitteren Duells im spanischen Supercup: In Sevilla setzte es ein 2:3 (2:2, 1:1) nach Verlängerung gegen Athletic Bilbao, dabei hatte der Favorit nach zwei Toren von Antoine Griezmann bis zur 90. Minute 2:1 geführt. Dann glich jedoch Asier Villalibre aus, in der Verlängerung entschied Inaki Williams (93.) das Spiel.

Lionel Messi schlägt seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen

Und Villalibre war es auch, der Messis Wut schürte. Einer der letzten Barca-Angriffe lief, als sich fernab des Balls die Wege der beiden kreuzten. Messi traf den Gegner mit dem Ellbogen am Hinterkopf, der Video-Assistent hatte alles gesehen.

Barca-Trainer Ronald Koeman zeigte aber Nachsicht. „Ich verstehe, was passiert ist“, sagte der Niederländer: „Ich weiß nicht, wie viele Fouls sie begangen haben. Der Spieler versucht zu dribbeln, und er kann nicht, weil er jedes Mal gefoult wird.“

Barcelona-Trainer Ronald Koeman zeigt Verständnis für Lionel Messi



Barcelona, das Team um den deutschen Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen, war sehr wackelig in die Saison gestartet, hatte aber zuletzt neun Spiele in Serie nicht verloren. Koeman wollte dennoch nicht von einem „Rückschritt“ sprechen: „Titel zeigen immer, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber es war nur ein Spiel, und es war der Supercup. Wir werden in den kommenden Wochen zeigen, dass es in die richtige Richtung geht.“

Messi droht nun eine Sperre von vier Spielen. Der als auf dem Spielfeld beherrscht geltende Superstar hatte bei Barça zuletzt am 27. Februar 2005 in einem Spiel gegen Peña Sport Rot gesehen. Im Trikot der argentinischen Nationalelf wurde er zweimal vom Platz gestellt: 2005 gegen Ungarn und 2019 gegen Chile. (mp/sid/dpa)