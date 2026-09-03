Alaba, Sancho, Benzema und weitere bekannte Profis stehen derzeit ohne Vertrag da. Welche Optionen den Spielern nun noch offen stehen.

Ein Ballon-d'Or-Gewinner, ein früherer Bayern-Star und Dortmunds verlorener Ziehsohn: Nach dem Ende der Transferperiode in den bedeutendsten europäischen Ligen können dort nur noch vertragslose Spieler verpflichtet werden. In der Liste mit finden sich äußerst prominente Namen. Die MOPO gibt einen Überblick.

Karim Benzema

Vor vier Jahren gewann der Franzose den Ballon d'Or, seit Ende August ist Karim Benzema wieder zu haben. Der 38-Jährige löste seinen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Hilal nach nur etwa sechs Monaten auf. Ein Karriereende hält sich Benzema offen. Spekuliert wird über eine Rückkehr zu Al-Ittihad, wo seine Zeit in Saudi-Arabien 2023 begonnen hatte.

Anzeige

Karim Benzema gewann 2022 den Ballon d'Or. Jetzt ist er vereinslos. IMAGO / Abdullah Ahmed

Jadon Sancho

Gerüchte um eine Rückkehr zum BVB gab es bei Jadon Sancho im Sommer nahezu täglich. Der Fan-Liebling spielte bereits zweimal in Dortmund, lief nur dort zu großer Form auf. Weder bei Chelsea noch bei Manchester United setzte sich der 26-Jährige durch, nun endete sein Vertrag. Mit 18 Millionen Euro Marktwert ist Sancho laut „transfermarkt.de“ der wertvollste Profi ohne Vertrag.

Anzeige

David Alaba

Je zwei Champions-League-Siege mit Bayern München und Real Madrid, zehn deutsche Meisterschaften, zwei in Spanien - und doch ist David Alaba noch auf Vereinssuche. Der 34-Jährige war in der jüngeren Vergangenheit durch schwere Knieverletzungen zurückgeworfen worden, sein auslaufender Vertrag in Madrid wurde nicht verlängert. Bei der WM stand der Verteidiger dennoch in allen vier Spielen Österreichs als Kapitän auf dem Platz. Gerüchte gibt es aktuell über einen Wechsel in die MLS.

Anzeige

David Alaba spielte bei der WM für Österreich. Im Sechzehntel-Finale gegen Spanien war jedoch Schluss. IMAGO / ZUMA Press Wire

Paul Pogba

„Paul Pogba zu Fortuna Sittard“: Eine Falschmeldung sorgte zuletzt für Verwirrung und Schmunzler. Dass nicht einmal der niederländische Provinzklub eine Option für den Weltmeister von 2018 sein könnte, spricht nicht für eine Fortsetzung der Karriere. Nach Ablauf seiner Dopingsperre kam der 33-Jährige bei der AS Monaco unter. Doch nach nur 115 Minuten Einsatzzeit und zahlreichen Verletzungen wurde der Vertrag nach nur einem Jahr wieder aufgelöst.

Diogo Leite

Kein großer Name, aber laut der Website Transfermarkt ist Diogo Leite der zweitwertvollste Profi ohne Arbeitgeber nach Sancho. Auf zwölf Millionen Euro wird der Wert des Ex-Unioners taxiert, der seinen Vertrag beim Berliner Bundesligisten auslaufen ließ. Offenbar in der Hoffnung auf ein größeres Salär. An Angeboten mangelte es offenbar nicht, es wurde von Offerten aus Saudi-Arabien, Spanien, Italien, Brasilien und Mexiko berichtet. In der gewünschten Gehaltsstufe sahen die Clubs den Portugiesen aber offenbar nicht. Die Suche geht weiter.

Der Wert von Diogo Leite wird derzeit mit zwölf Millionen Euro taxiert. IMAGO / Jan Huebner

Dani Carvajal

Der einstige Leverkusener lief in 13 Jahren beim Champions-League-Rekordsieger 451-mal im königlichen Trikot auf, gewann sechsmal den Henkelpott und wurde noch 2024 Europameister mit Spanien. Der Marktwert des 34-jährigen beträgt derzeit vier Millionen Euro. Er soll sich im Sommer mit seinem Landsmann Joselu (ebenfalls vereinslos) auf dem Gelände des spanischen Fußballverbands fit gehalten haben - noch ohne Erfolg.

Philippe Coutinho

Inter Mailand, Liverpool, FC Barcelona, FC Bayern - Coutinho hat in seiner Karriere bei zahlreichen Topklubs gespielt. Zuletzt stand er für Vasco da Gama auf dem Feld. Noch 2022 überwies Aston Villa für den heute 34-jährigen 20 Millionen Euro an Barca. Im Februar verließ er Vasco mit der Begründung, er sei „mental erschöpft“. Seinen Rücktritt hat er noch nicht verkündet, zuletzt galt ein Wechsel in die nordamerikanische MLS als Option. Sein Marktwert beträgt aktuell 2,5 Millionen Euro.

Philippe Countinho spielte bereits für Inter Mailand, Liverpool, FC Barcelona und FC Bayern München. IMAGO / Fotoarena

Sergio Ramos

Weltmeister, zweimaliger Europameister, viermaliger Champions-League-Sieger - Ramos hat alles gewonnen, ist mit seinen 40 Jahren eine Legende des spanischen Fußballs. Doch seit Dezember 2025 hat er keinen Verein mehr. Bis dahin spielte er für den mexikanischen Verein CF Monterrey. Weitermachen will der 180-malige Nationalspieler mit 800.000 Euro Marktwert trotzdem. Aber wo?

Zu diesen Spielern gesellen sich weitere Namen wie Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Mauro Icardi, Riyad Mahrez, Anthony Martial, Pedro, Renato Sanches, Oleksandr Sintschenko, Raheem Sterling oder Georginio Wijnaldum.

Die gute Nachricht für alle: Vertragslose Spieler können wie gewohnt auch zwischen den Transferphasen verpflichtet werden. (dpa/sid/mkw)