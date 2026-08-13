Fußball
Erling Haaland auf Paketen mit Koks in Ecuador – das steckt dahinter
Die ecuadorianische Polizei machte kürzlich einen fetten Fund: 370 Kilo Koks – und auf den Paketen der norwegische Superstürmer. Der Grund ist einleuchtend.
Erling Haaland war schon vor diesem Sommer ein sehr bekannter Fußballspieler. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika steigerte er seine Popularität durch seine starken Leistungen und seine wikingerhafte Erscheinung aber noch einmal. Selbst Drogenbanden aus Südamerika ließen sich davon offenbar inspirieren.
Diesen Verdacht legt jedenfalls ein Fund nahe, den die Polizei in Ecuador gerade machte. Auf veröffentlichten Aufnahmen aus der Provinz Carchi sind Dutzende grüne Pakete zu sehen, darauf der Norweger, sein Name, der WM-Pokal und ein Fußball.
370 Kilogramm Kokain, gefunden im doppelten Boden auf der Ladefläche eines Kleinlasters, habe man beschlagnahmt, sagte Ximena Sangolquiza von der ecuadorianischen Anti-Drogen-Einheit. Das entspreche 7,7 Millionen Portionen.
Haaland-Foto dient offenbar zur Wiedererkennung
Aber warum ist Haaland darauf zu sehen? Laut Medienberichten dienen markante Motive wie der Stürmer von Manchester City zur Unterscheidung für die Drogenlieferungen unterschiedlicher Banden. Auf anderen von der Polizei veröffentlichten Aufnahmen war etwa das Logo des Fernsehsenders CNN zu sehen.
Ecuador gilt als eines der wichtigsten Exportländer für Kokain nach Europa und in die USA. Das Land grenzt an Kolumbien und Peru, wo das meiste Koks der Welt produziert wird. In den vergangenen Jahren ist wegen des Drogenhandels und Bandenkriegen die Gewalt in dem Land, das lange als sicher galt, eskaliert. (max)
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