Der VfL Osnabrück empfängt den FC Bayern im DFB-Pokal und läuft im Sondertrikot auf. Das Design erinnert an die legendäre 5:4-Sensation von 1978.

Osnabrücks Trainer Timo Schultz und sein neuer Denker und Lenker im Mittelfeld, Adrian Beck, hoffen auf ein Pokal-Wunder gegen die Bayern. picture alliance / DeFodi Images | Max Maiwald

Fast 48 Jahre nach einem der größten Pokal-Coups der Vereinsgeschichte trifft der VfL Osnabrück wieder auf den FC Bayern. Für das Duell mit dem deutschen Meister haben sich die Niedersachsen etwas Besonderes einfallen lassen.

Der VfL Osnabrück setzt im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München auf einen besonderen Retro-Look. Die Mannschaft wird am Mittwochabend in Sondertrikots auflaufen.

Das weiße Shirt mit lilafarbenem Kragen erinnert an die Saison 1978/79. Damals gelang den Osnabrückern eine der größten Sensationen ihrer Vereinsgeschichte.

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VfL Osnabrück erinnert an legendäres 5:4 gegen Bayern

Im DFB-Pokal gewann der VfL damals sensationell mit 5:4 beim großen FC Bayern. Knapp 48 Jahre später kommt es nun erneut zu diesem Duell.

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Der Zweitliga-Aufsteiger empfängt den deutschen Meister in der ersten Runde des DFB-Pokals. Anstoß ist am Mittwoch um 20.45 Uhr. ARD und Sky übertragen die Partie.

VfL Osnabrück hofft auf nächste Pokal-Überraschung

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Die Vorfreude bei den Niedersachsen ist riesig. „Das ist natürlich für die Stadt, für die Fans, für uns alle ein absolutes Highlight“, sagte Osnabrücks Trainer Timo Schultz bei Sky nach dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum.

Schultz glaubt daran, dass sein Team den großen Favoriten ärgern kann. „Und ich glaube schon, dass wir sie an der Bremer Brücke überraschen können. Das hat schon ein besonderes Flair bei uns.“

VfL Osnabrück will gegen Bayern mit offenem Visier spielen

Über die Rollenverteilung macht sich Schultz keine Illusionen. „Wir brauchen nicht über die Favoritenrolle und die Oddset-Quote zu sprechen. Aber es geht bei 0:0 los. Und ich habe schon alles erlebt“, sagte der Trainer.

Verstecken will sich Osnabrück deshalb nicht. Schultz kündigte an: „Solange das Ding nicht durch ist, werden wir auf jeden Fall mit offenem Visier zu Werke gehen.“ (dpa/mp)