Für den Gegner des HSV an Spieltag neun gibt es schlechte Nachrichten. Eine schwere Verletzung sorgt für den Ausfall eines Neuzugangs.

Großer Schock für einen HSV-Konkurrenten in der Bundesliga! Borussia Mönchengladbach muss monatelang auf Mittelfeldspieler Enzo Leopold verzichten.

Wie die Fohlen mitteilten, erlitt der 26-Jährige im Training am Mittwoch einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Damit werde Neuzugang Leopold, der im Sommer ablösefrei von Hannover 96 nach Mönchengladbach gewechselt war, „in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen“.

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Gladbach-Neuzugang Enzo Leopold zieht sich Kreuzbandriss zu

Enzo Leopold (Nr. 8) wird den Fohlen längere Zeit fehlen. IMAGO / Beautiful Sports International

„Die Diagnose bestätigt leider unsere Befürchtungen“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Das ist sportlich bitter für uns. Aber vor allem ist das ein großer Rückschlag für Enzo und der wohl bitterste Start bei einem neuen Klub, der möglich ist. Wir stehen aber eng an seiner Seite, werden ihn nach seiner Operation in der Reha bestmöglich auf sein Comeback vorbereiten und unterstützen, damit er möglichst schnell sein erstes Bundesligaspiel absolvieren kann.“

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Die Borussia empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Aufsteiger SV Elversberg zum ersten Heimspiel der Saison. Zum HSV reist die Borussia am 9. Spieltag Anfang November. In der Vorsaison trennten sich die Teams zweimal torlos. (sid/mkw)