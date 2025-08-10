Er wurde gerade erst 16 Jahre alt: Deutsches Supertalent bricht Zweitliga-Rekord

Kennet Eichhorn von Hertha BSC ist der jüngste Spieler der Zweitliga-Geschichte. Der Mittelfeldspieler wurde im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC in der 68. Minute eingewechselt. Eichhorn löste den bisherigen Rekordhalter Efe-Kaan Sihlaroglu ab, der 2021 mit 16 Jahren und 142 Tagen beim KSC zum Einsatz gekommen war.

Eichhorn, der schon seit der U9 für die Hertha spielt, ist nun auch jüngster Profispieler des Hauptstadtklubs überhaupt. Zuvor war das sein Teamkollege Boris Mamuzah Lum, der im Vorjahr debütierte.

Hertha-Trainer Leitl lobt Eichhorn in den höchsten Tönen

Eichhorn gilt als größtes Talent der Berliner Akademie und überzeugte in der Vorbereitung im Training. Zuletzt hatte er einen langfristigen Vertrag bei Hertha unterschrieben. Auch Bundesligisten sollen um den 16-Jährigen geworben haben.

Trainer Stefan Leitl hatte seinen Schützling zuletzt in höchsten Tönen gelobt. „Er ist ein absolut tolles Talent und das wollen wir natürlich fördern. Wenn er Minuten bekommen kann, dann kriegt er die bei mir“, sagte Leitl und hielt Wort.

Gegen den KSC sorgte die Einwechslung aber noch nicht für überbordende Freude. Der Grund: Das Spiel endete 0:0. Hertha, das zum Saisonbeginn 1:2 auf Schalke verloren hatte, wartet damit weiter auf den ersten Sieg. (dpa/mp)