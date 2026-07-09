Der rumänische Fußball trauert um einen ehemaligen Nationalspieler: Gabriel Muresan ist mit 44 Jahren auf tragische Weise gestorben. Nach seiner Profi-Laufbahn machte er als Politiker Karriere.

Hier, im Jahr 2012, hatte Gabriel Muresan noch im Trikot des CFR Cluj gespielt. Ab 2020 war er Bürgermeister in Apold. Imago / Aleksandar Djorovic

Der ehemalige rumänische Fußball-Nationalspieler Gabriel Muresan ist tot. Laut lokalen Medien ertrank Muresan in einem See in der Nähe von Apold. Dort war er auch Bürgermeister. Die Gemeinde bestätigte den Tod auf ihrer Facebook-Seite.

„Der rumänische Fußballverband hat mit großer Trauer vom Tod von Gabriel Muresan im Alter von 44 Jahren erfahren“, hieß es auf der Webseite des Verbandes. „Der rumänische Fußballverband spricht der Familie, den Freunden und allen, die Gabriel Muresan kannten, sein tiefstes Beileid aus.“

Gabriel Muresan holte mit CFR Cluj viele Titel

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Muresan spielte die längste Zeit seiner Profikarriere bei CFR Cluj. Mit dem Klub gewann der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2007 und 2013 jeweils dreimal die Meisterschaft und den rumänischen Pokal.

Er spielte mit dem Verein auch in der Champions League. Für die Nationalmannschaft kam er neunmal zum Einsatz. Er beendete seine Karriere 2017. Danach ging er in die Kommunalpolitik. (dpa/mkw)