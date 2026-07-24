Für ein schönes Foto kletterte der Osnabrücker 2024 ins Stadiondach, jetzt folgen die Konsequenzen. Die Polizeikosten werden ihm in Rechnung gestellt.

Bei der WM 2024 kletterte ein Mann während des Spiels zwischen Deutschland und Dänemark auf das Dach des Signal Iduna Parks in Dortmund. imago/Matthias Koch

Gut zwei Jahre nach seiner Klettertour durch die Dachkonstruktion des Dortmunder Fußball-Stadions beim EM-Achtelfinale zahlt ein junger Mann 7.000 Euro an Polizeikosten. Das ist laut Verwaltungsgericht Gelsenkirchen das Ergebnis einer Mediation. Die Polizei Dortmund hatte ursprünglich einen Bescheid über mehr als 12.000 Euro verschickt.

Der damals 21 Jahre alte Osnabrücker war beim EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark am 29. Juni 2024 unter dem Stadiondach entdeckt worden. Er war nach eigenen Angaben bereits am Vorabend hinaufgeklettert, um Fotos zu machen. Die Polizei setzte 108 Beamte und unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie einen Hubschrauber ein. Die Kosten sollte der „Roofer“ zahlen, der klagte aber dagegen.

Vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einigte man sich nun in der nicht öffentlichen Mediation auf den geringeren Betrag. „Meinem Mandanten tut das alles leid, er wollte niemanden erschrecken“, sagte Verteidiger Roman von Alvensleben der dpa: „Er hatte die Folgen nicht bedacht und bereut die Aktion.“ Sein Mandant habe nur ein schönes Foto von dem vollen Stadion anfertigen wollen. Die Polizei hat die Einsicht des „Roofers“ laut Gericht „wohlwollend“ zur Kenntnis genommen.

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„Roofer“ will in NRW auf keine Gebäude mehr klettern

Der junge Mann hat sich im Zuge der Mediation auch verpflichtet, in NRW nicht mehr illegal auf Gebäude zu klettern. Würde er dabei doch erwischt, wäre der ursprüngliche Betrag von 12.076,93 Euro fällig.

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Eigentlich müsste sich der junge Mann am 31. Juli noch wegen Hausfriedensbruchs vor dem Amtsgericht Dortmund verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Strafbefehl beantragt, gegen den der Kletterer aber Einspruch erhoben hatte. Anwalt von Alvensleben will den Einspruch nun zurückziehen und „den Rechtsfrieden damit wiederherstellen“. So käme es doch nicht zum Prozess und der Osnabrücker würde noch eine Geldstrafe zahlen. (dpa/mkw)