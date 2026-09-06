Loris Karius lässt die Bayern verzweifeln – und bringt sich damit auch bei Jürgen Klopp ins Gespräch.

Jürgen Klopp hatte am 1. Spieltag die Leistung von Schalke-Torhüter Loris Karius live im Stadion verfolgt. Dessen Gala gegen die Bayern verfolgte der Bundestrainer am TV. Witters

Mit der Trophäe für den „Man of the Match“ unter dem Arm grinste Loris Karius in die Kamera. Danach fiel der gefeierte Schalke-Keeper jedem Mitspieler und Betreuer überglücklich in die Arme. Der 33-Jährige stand nach seinen Heldentaten beim 0:0 gegen den FC Bayern im Mittelpunkt. Selbst in der internationalen Presse und im Netz wurde Karius für seine monumentale Leistung abgefeiert.

Der Rekordmeister sei an einem „unerwarteten Helden zerschellt“, schrieb „Mundo Deportivo“. Seine Großtat gegen den platzierten Distanzschuss des eingewechselten Harry Kane (87.), so das spanische Medium, sei „eine der besten Paraden seiner Karriere gewesen“. Das sollte auch bei Bundestrainer Jürgen Klopp angekommen sein.

Lothar Matthäus bringt Karius für die Nationalmannschaft ins Gespräch

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„Darüber denke ich gar nicht nach, um ehrlich zu sein. Ich bin glücklich, wieder Bundesliga zu spielen, versuche, Woche für Woche meine Leistung zu bringen“, sagte Karius, angesprochen auf eine mögliche Nominierung für die Nationalmannschaft. Das Lob gab er lieber weiter: „Ich musste eigentlich nur schreien: weiter, hoch, runter, zurück. Hut ab, was die Jungs da abgespult haben.“

Loris Karius (l.) war nach dem Schalker Punktgewinn gegen die Bayern der gefeierte Mann, was auch Kapitän Timo Becker, der ebenfalls stark spielte, gefallen haben dürfte. picture alliance / SVEN SIMON | Anke Waelischmiller/Sven Simon

Doch letztlich war er es, der den gefühlten Sieg festhielt. Erst mit starken Reflexen gegen Nathaniel Brown (13.) und Michael Olise (58.), dann bei der Flugshow gegen Kane. Sky-Experte Lothar Matthäus schwärmte von absoluter „Weltklasse“ – und brachte sofort eine DFB-Nominierung ins Spiel. „Wenn jemand so spielt und noch ein paar Spiele so spielt, dann rückt er automatisch ins Rampenlicht“, sagte Matthäus.

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Loris Karius lobt lieber seine Schalker Mitspieler

Karius sei „überragend“, sagte Trainer Miron Muslic. Und selbst Manuel Neuer musste neidlos anerkennen: „Wir hatten drei Großchancen, die hat er vereitelt. Das war der Schlüssel dazu, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.“

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Karius war der ganze Ruhm vor knapp 60.000 euphorisierten Fans fast schon unangenehm, er beschwor lieber den Teamgeist. „Die Jungs haben wirklich geackert bis zum Gehtnichtmehr. Das sind wir, das zeichnet uns aus. Heute kann jeder stolz auf seine Leistung sein.“

Besonders aber er selbst. (sid/mp)