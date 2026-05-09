Er war ein Held in der DDR: Fußball-Idol Mothes stirbt mit 69 Jahren

Erzgebirge Aue trauert um einen der besten Spieler der Vereinsgeschichte: Harald Mothes ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

„Der FC Erzgebirge Aue spricht seiner Frau, seiner Familie, allen Freunden und Angehörigen sein herzlichstes Beileid aus, wird den Namen Harald Mothes immer in Ehren halten und dem großen Sportsmann gedenken“, schrieb der Verein auf seiner Internetseite.

Mothes bestritt 303 Punktspiele für Wismut Aue

Er war einer der besten Fußballer und prägendsten Figuren der 80-jährigen Vereinsgeschichte, absolvierte 303 Punktspiele für den Klub und ist mit 103 Toren zweitbester Torschütze der Klubgeschichte. Außerdem war er stets ein Sympathieträger und Botschafter des FCE.

Harald Mothes (hinten links) bei der Ehrung der besten Aue-Elf aller Zeiten. imago/Picture Point Harald Mothes (hinten links) bei der Ehrung der besten Aue-Elf aller Zeiten.

Mothes stand stolze 15 Jahre für die damalige BSG Wismut auf dem Rasen (1975 bis 1990), war Bestandteil der „goldenen Generation“ mit Holger Erler, Jürgen Escher, Volker Schmidt und Jörg Weißflog mit zweimaliger Qualifikation für den Europapokal.

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Erst im vergangenen Jahr war Mothes aus Bayern zurück in die erzgebirgische Heimat gezogen. Am 4. März wurde er im Rahmen des Festakts zum 80. Vereinsgeburtstag in die Elf aller Zeiten berufen. (mp/sid)