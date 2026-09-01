Wolfsburg trennt sich von einem seiner prominentesten Profis: Mohamed Amoura zieht weiter – und startet nun ein neues Kapitel in Frankreich.

Mohamed Amoura (M.) war in 67 Spielen an 34 Toren für den VfL Wolfsburg beteiligt. picture alliance / firo Sportphoto | Marcel Engelbrecht

Der VfL Wolfsburg gibt Mohamed Amoura ab. Der algerische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis zum französischen Erstligisten OGC Nizza.

Der 26 Jahre alte Mittelstürmer war im Sommer 2024 von Union Saint-Gilloise auf Belgien zu den Niedersachsen gewechselt. Mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro war er laut transfermarkt.de der wertvollste Spieler der 2. Liga.

In der Bundesliga, der Relegation sowie dem DFB-Pokal kam er zu 67 Partien im VfL-Trikot, in denen ihm 18 Treffer gelangen. In der aktuellen Zweitligasaison kam Amoura beim Tabellendritten noch nicht zum Einsatz. (dpa/mp)