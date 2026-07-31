Nach seiner Zeit als Co-Trainer an der Seite von Steffen Baumgart, unter anderem beim HSV, startet Re´ne Wagner nun selbst als Kölner Cheftrainer in die Saison – mit großen Zielen.

Die ehemaligen Co-Trainer des HSV sind jetzt beide Chefs: Merlin Polzin und René Wagner Witters

Den Klassenerhalt des 1. FC Köln in der Bundesliga hat Trainer René Wagner interimsweise erst im Schlussspurt der vergangenen Saison gefeiert. In seiner Debütsaison als Cheftrainer will der 37-Jährige nun die Grundlage schaffen, um die Abstiegssorgen langfristig zu vertreiben.

Der Klub habe es zuletzt nicht geschafft, „sich mal mehr als drei, vier Jahre in der Bundesliga zu stabilisieren“, sagte Wagner, der unter Steffen Baumgart wie Merlin Polzin Co-Trainer des HSV war, im Gespräch mit dem Kölner Express.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in fünf Jahren hier sitzen und darüber sprechen, dass es funktioniert hat. René Wagner

„Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in fünf Jahren hier sitzen und darüber sprechen, dass es funktioniert hat“, sagte Wagner, der einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Anzeige

Mit Trainer René Wagner: Aufbruchstimmung in Köln

Der drei Jahre ältere Sportchef Thomas Kessler, selbst erst im Januar befördert, belohnte Wagner nach dem Klassenerhalt mit dem Cheftrainerposten. Er verfüge über „eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln möchten“, hatte Kessler gesagt.

Anzeige

Die ausgerufene Aufbruchsstimmung spiegelt sich bisher auch dem Transfermarkt wider. In Reigan Heskey (18) und Paul Okon-Engstler (21) kamen hoffnungsvolle Talente. Er verfüge aber auch über genügend erfahrene Profis, betonte Wagner: „Die Mischung macht allen viel Spaß.“

Der FC startet am 29. August gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison. (sid/mkw)