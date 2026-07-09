Der Norweger Jørn Andersen übernimmt das Nationalteam von Myanmar. Es ist nicht seine erste Station als Coach in einem asiatischen Team.

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Jørn Andersen setzt seine „Asientour“ fort und übernimmt als Trainer die Nationalmannschaft von Myanmar. Das gab der dortige Fußballverband bekannt. Andersen erhält bei den „Löwen“ einen Zweijahresvertrag.

Der 63 Jahre alte Norweger, der im Jahr 1994 saisonübergreifend 22 Pflichtspiele für den HSV absolviert hatte, versprach: „Ich werde daran arbeiten, die Spieler Myanmars weiterzuentwickeln, und strebe danach, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.“

Jørn Andersen übernimmt das Team von Myanmar

Anzeige

„Ich freue mich sehr, in Myanmar zu sein.“ Jørn Andersen

Ex-Profi Andersen, der die meisten seiner Karrierespiele einst für Eintracht Frankfurt bestritten hatte (38 Treffer bei 115 Einsätzen), war als Coach bereits für die Nationalteams aus Nordkorea (2016 bis 2018) und Hongkong (2021 bis 2024) tätig.

Myanmar wird seit einem Militärputsch im Februar 2021 von einem Bürgerkrieg erschüttert. Die Nationalmannschaft ist die Nummer 158 der FIFA-Weltrangliste. Zuletzt wurde sie auch von den Deutschen Antoine Hey und Michael Feichtenbeiner betreut. (sid/mkw)