Er war auch schon im Dschungelcamp: Fußball-Weltmeister versteigert WM-Medaille

Die goldene Weltmeisterschafts-Medaille von Thomas Häßler aus dem Jahr 1990 kommt unter den Hammer. Am 21. November wird die „absolute Rarität“ versteigert – zu einem Mindestgebot von 20.800 Euro.

„Gold (gepunzt, 585er, Gewicht: 78 Gramm) mit original, dreifarbigem Seidenband“, beschreibt das Auktionshaus AGON das gute Stück sehr sachlich. Die Erinnerungen, die die Medaille weckt, sind ganz andere: Das deutsche 1:0 gegen Argentinien in einer Nacht von Rom, in der Teamchef Franz Beckenbauer nach dem Schlusspfiff über den Rasen schritt. Ein Moment für die Ewigkeit.

Häßler erhielt eine von nur 30 Medaillen

Häßler stand damals 90 Minuten auf dem Platz, erlebte hautnah mit, wie Andreas Brehme kurz vor Schluss per Elfmeter das goldene Tor erzielte, das den DFB-Kickern die goldenen Medaillen einbrachte. Weltmeister-Medaillen sind naturgemäß rar, von der 1990er-Edition gibt es ganze dreißig.

Geschätzter Wert 26.000 Euro

„Häßler bestätigt mit einem Echtheitszertifikat (COA), dass dieses Stück aus seiner Sammlung gekommen ist“, erklärt AGON, das einen Schätzpreis von 26.000 Euro ansetzt. Gebote, die geringer als 80 Prozent dieses Werts ausfallen, werden nicht berücksichtigt. Günstigstenfalls ist die Medaille also für 20.800 Euro zu haben.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Krisen, Kriege, Koalitions-Ärger: Was würde Helmut Schmidt tun?

Was würde Helmut Schmidt tun? Zu viele Elfenbeintürme: Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt

Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt Weihnachtsmärkte: Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick

Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren?

HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren? 28 Seiten Plan7: Ausstellung zeigt Härte der Pflegeberufe, Bluesrock-Legende Walter Trout im Interview & Kultur-Tipps für jeden Tag

Bereits 2004 überließ Häßler die Medaille nach Darstellung des Auktionshauses einem Freund. AGON versteigerte sie erst im vergangenen Dezember an einen Sammler, der sie nun „aus gesundheitlichen Gründen“ wieder abgeben müsse.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit 40 zu Olympia? Dieser Rekord-Champion kriegt nicht genug

Der 59-jährige Häßler begann nach seiner erfolgreichen Spielerlaufbahn eine Trainerkarriere, die weniger schillernd ausfiel – zuletzt war er im Berliner Amateurbereich tätig. Im Fernsehen war Häßler hauptsächlich als Teilnehmer an Showformaten wie „Dschungelcamp“ oder „Let’s dance“ zu sehen. 2019 ließ er sein 1990er-Finaltrikot für einen guten Zweck versteigern, es brachte rund 13.000 Euro ein.