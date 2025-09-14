„Er war angefressen“: Neuer Werder-Star berichtet von Erlebnis mit Ronaldo

Werder-Neuzugang Cameron Puertas hat sich während seiner Zeit in Saudi-Arabien auf Umwegen ein Trikot von Superstar Cristiano Ronaldo besorgt. Nach dem Spiel von Puertas Klub Al-Qadsiah gegen Ronaldos Al-Nassr habe der Portugiese eigentlich nicht tauschen wollen, erzählte der 27-Jährige der „Bild“.

„Wir hatten 2:1 gewonnen und er war angefressen“, sagte der Spanier. „Da habe ich seinen Mitspieler Nacho gefragt. Der hat es dann für mich organisiert. Es war das erste Mal überhaupt, dass ich um ein Trikot gebeten habe.“

Das Jersey sei nun gut versteckt in seinem Schrank. „Wenn ich mich irgendwann in der Schweiz niederlasse, werde ich meinem Haus eine passende Vitrine haben“, sagte Puertas.

Cameron Puertas hat Ronaldo in Saudi-Arabien besiegt

Gegen Ronaldo zu spielen war für den Offensivspieler, der zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser wechselte, ein besonderes Erlebnis. „Seine Ausstrahlung und seine Aura sind unglaublich“, sagte er. „Gegen ihn zu spielen, fühlt sich für mich an, wie es geschafft zu haben. Diesen von mir verehrten Menschen zu treffen, war ein großes Gefühl.“

In Bremen trifft der Spanier auf seinen ehemaligen Mitspieler von Royale Union Saint-Gilloise (Belgien), Senne Lynen, mit dem er vor dem Wechsel auch telefonierte. Im Interview mit der „DeichStube“ hob Lynen die Stärken von Puertas bei Standards und seine Kreativität in der Offensive hervor. „Er ist ein Spielertyp, der Möglichkeiten erkennt, die andere vielleicht gar nicht sehen. Manchmal schießt er aus Positionen, bei denen man denkt: Das geht doch gar nicht – und dann trifft er“, sagte der Belgier. (dpa/pmk)