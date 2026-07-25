Nach seiner starken WM zieht es Crysencio Summerville nach Saudi-Arabien: Al-Hilal zahlt offenbar 64 Millionen Euro für den niederländischen Flügelspieler. Der 24-Jährige unterschreibt für vier Jahre. Einst war sein Wechsel nach Hamburg gescheitert.

Mit starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft hatte sich der niederländische Offensivspieler Crysencio Summerville einem Millionenpublikum präsentiert, nun wechselt er mit 24 Jahren in die saudi-arabische Pro League. Für kolportierte 64 Millionen hat sich Vizemeister Al-Hilal die Dienste von Summerville gesichert, der vom Premier-League-Absteiger West Ham United kommt.

Wie Al-Hilal am Freitag bekannt gab, wurde der Vierjahresvertrag mit Summerville in Österreich unterschrieben, wo die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi aktuell im Trainingslager ist.

Summerville verschoss bei der WM einen Elfmeter gegen Marokko

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Der pfeilschnelle Flügelspieler hatte im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada für Furore gesorgt. In vier Spielen, von denen er nur zwei von Beginn an bestritt, kam er auf eine Torbeteiligung pro Partie. Einziger Wermutstropfen: Ausgerechnet beim WM-Aus im Sechzehntelfinale hatte er im Elfmeterschießen gegen Marokko verschossen.

Um Summerville hatte sich Medienberichten zufolge auch die AS Rom aus der italienischen Serie A bemüht, gegen das finanzstarke Al-Hilal war offenbar nichts auszurichten.

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HSV-Fans werden möglicherweise mit einer Träne im Augenwinkel auf den Transfer blicken. Im Januar 2022 stand Summerville ganz kurz vor einem Wechsel von Leeds nach Hamburg. Die aufgrund der Corona-Pandemie damals angespannte finanzielle Lage des HSV verhinderte den Deal. (sid/mp)