Er traf noch gegen Mainz: Dieser Star wird den FC Bayern definitiv verlassen

Der FC Bayern München plant seinen Kader für die kommende Saison. Sportvorstand Max Eberl verkündet die nächste Personalentscheidung.

Stürmer Nicolas Jackson muss den FC Bayern München nach dem Ende seiner Leihe nach dieser Saison wieder verlassen. Die Kaufoption für den 24-Jährigen werde nicht greifen, weil dieser die dafür nötige Zahl von Einsätzen nicht erreichen werde, sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-„Sportstudio“. Daher werde es auch darauf hinauslaufen, dass der deutsche Meister die Möglichkeit zu einer festen Verpflichtung des Angreifers nicht nutzen werde.

Jackson: Bei 40 Einsätzen hätte eine Kaufpflicht gegriffen

Die Bayern hatten den Senegalesen zu Saisonbeginn als möglichen Vertreter für Top-Torjäger Harry Kane vom FC Chelsea ausgeliehen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenig später verraten, dass Jackson bei mindestens 40 Spielen in der Startformation stehen müsste, damit eine Kaufpflicht greift. In diesem Fall hätten die Münchner angeblich 65 Millionen Euro Ablöse an Chelsea zahlen müssen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Olympia-Check: Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive

Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive Der Buckelwal und die Rechten: Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan

Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan Paternoster verschwunden: Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er?

Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview

St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview 28 Seiten Plan 7: Künstlerin Peaches übers Älterwerden und die Lust an der Provokation

Bislang bringt Jackson es in dieser Saison auf 29 Einsätze für die Bayern, dabei wurde er 16-mal eingewechselt. Am Samstag hatte er beim spektakulären 4:3 beim FSV Mainz 05 mit seinem Tor zum 1:3 die Aufholjagd des Rekordmeisters eingeleitet.

Olise und Neuer wohl auch nächste Saison bei den Bayern

Unbedingt halten wollen die Bayern laut Eberl dagegen Michael Olise. Trotz vieler Spekulationen um Angebote anderer Klubs für den Mittelfeldspieler sagte der Sportvorstand: „Es gibt für uns nicht eine Sekunde des Nachdenkens über irgendwas.“ Der 24 Jahre alte Olise ist einer der herausragenden Spieler im Team der Münchner, die nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels nun im DFB-Pokal und der Champions League das Triple anstreben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Handynummer hätte ich viel früher wechseln sollen“: Wagner bricht sein Schweigen

Für Kapitän Manuel Neuer ist Eberl zufolge die Tür für eine weitere Vertragsverlängerung weiter offen. „Wenn Manu so spielt, wie er spielt, wenn er sich so bereit fühlt, das noch mal zu tun, dann wüsste ich nicht, was im Weg steht, dass er noch ein Jahr verlängert“, sagte Eberl. Der 40 Jahre alte Neuer überlegt derzeit, ob er seine Karriere im Sommer beendet oder noch ein Jahr bei den Bayern weitermacht. (dpa/mp)