Er traf im EM-Finale: Spanien-Legende tritt mit 36 Jahren ab

Der frühere Europameister Jordi Alba beendet in Kürze seine Profikarriere. Dies kündigte der 36-jährige Spanier und Teamkollege von Lionel Messi beim US-Klub Inter Miami an. In der Major League Soccer (MLS) stehen aktuell die letzten Hauptrundenspiele und danach die Playoffs an. Spätestens im Dezember ist also Schluss für den Abwehrspieler.

„Das war eine wohlüberlegte Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe“, sagte der 93-fache Nationalspieler bei Instagram. „Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und nach so vielen anspruchsvollen Jahren im Profifußball die Zeit mit meiner Familie in vollen Zügen zu genießen.“

Jordi Alba: Champions-League-Sieger und Europameister

Alba spielt nach über zehn Jahre beim FC Barcelona seit 2023 in der MLS. Mit den Katalanen gewann er 2015 die Champions League und war sechsmal spanischer Meister.

Das könnte Sie auch interessieren: Er hat alles gewonnen: Fußball-Legende (37) tritt „glücklich und erfüllt“ ab

Im EM-Finale 2012 gegen Italien (4:0) in Kiew erzielte Alba, der zu seiner Hochzeit als einer der besten Linksverteidiger der Welt galt, sein erstes Länderspieltor. (dpa/sd)