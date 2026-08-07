In Jonas Meffert und Sebastian Schonlau spielen zwei ehemalige HSV-Führungsspieler inzwischen in Kiel. Einen von ihnen hat Trainer Tim Walter nun zum Kapitän ernannt.

2025 feierten Sebastian Schonlau (l.) und Jonas Meffert mit dem HSV den Aufstieg, inzwischen sind sie in Kiel wiedervereint. Witters

Ex-HSV-Aufstiegsheld Jonas Meffert ist neuer Kapitän des Zweitligisten Holstein Kiel. Darauf legte sich Trainer Tim Walter und sein Team vor dem Saisonstart am Samstag (13 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 fest.

Meffert ist Nachfolger von Steven Skrzybski. Seine Stellvertreter sind Ivan Nekic und Kasper Davidsen. Der 31-Jährige war im Winter nach viereinhalb Jahren beim Hamburger nach Kiel zurückgekehrt. Von 2018 bis 2021 hatte er bereits für Holstein gespielt. Trainer Walter kennt Meffert bereits aus dessen erster Zeit in Kiel.

Kapitän dieses Vereins, der mir sehr viel bedeutet, sein zu dürfen, ist eine große Ehre und macht mich unglaublich stolz. Jonas Meffert

Tim Walter macht Jonas Meffert in Kiel zum Kapitän

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Und auch beim HSV war der Mittelfeldspieler von 2021 bis 2024 ein wichtiger Ansprechpartner für den Coach. Schon in der vergangenen Rückrunde hatte Meffert in einigen Spielen die Bbinde getragen.

Mit Sebastian Schonlau (32, zuvor in der MLS bei den Vancouver Whitecaps) hat sich in diesem Sommer zudem der HSV-Aufstiegskapitän den Kielern angeschlossen. Der Innenverteidiger verletzte sich allerdings direkt zum Start.

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„Ich habe mich bereits im Januar sehr darüber gefreut, dass es nach meiner ersten sehr schönen Zeit in Kiel mit einer Rückkehr zu Holstein geklappt hat“, sagte Kiels neuer Spielführer Meffert. „Jetzt auch noch Kapitän dieses Vereins, der mir sehr viel bedeutet, sein zu dürfen, ist eine große Ehre und macht mich unglaublich stolz.“ (kk/dpa)