Er spricht von „Liebe“: Für ein emotionales Video kehrt Wirtz nach Leverkusen zurück

Florian Wirtz hat sich mit einem emotionalen Video von den Fans von Bayer Leverkusen verabschiedet. „Ich möchte mich für die schöne Zeit bedanken, die ihr mir bereitet habt – und für die Liebe, die ihr mir geschenkt habt. Ich hoffe, dass ihr nochmal Meister werdet“, sagt der Nationalspieler, der künftig für den FC Liverpool spielt, in dem Clip.

Wirtz war für den Videodreh nach Leverkusen zurückgekehrt, nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte sein Wechsel für bis zu 150 Millionen Euro nach England noch nicht festgestanden. „Leider konnte ich mich beim letzten Spiel nicht mehr von euch verabschieden. Deswegen bin ich froh, dass ich heute hier noch mal in der BayArena sitze und noch mal ein paar Worte an euch richten kann“, sagte der 22-Jährige.

Florian Wirtz: „Der größte Rückschlag meiner Karriere“

Wirtz blickte in dem Video auf seine Zeit in Leverkusen zurück. „Ich erinnere mich noch, als ich vor fünfeinhalb Jahren hierhin gewechselt bin und als kleiner 16-jähriger Junge hier mit großen Träumen hergekommen bin“, sagte er. Der Kreuzbandriss im März 2022 sei „der größte Rückschlag in meiner Karriere“ gewesen, die Meisterschaft in der Saison 2023/24 dafür der schönste Moment. „Was wir diese Saison erreicht haben, ist immer noch schwer zu fassen. Ungeschlagen Meister und mit so vielen Punkten Abstand“, so Wirtz.

In der letzten Szene schlägt Wirtz die Tür hinter sich zu. In Liverpool hat er bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. (sid/hen)