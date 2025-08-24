mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Uli Hoeneß redet auf Herbert Hainer ein

Im Aufsichtsrat des FC Bayern München um den Vorsitzenden Herbert Hainer (l.) und Klub-Patron Uli Hoeneß soll man sich mit Markus Krösche schon beschäftigt haben. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Er spricht über die Gerüchte: Wollen die Bayern diesen Bundesliga-Manager holen?

kommentar icon
arrow down

Für Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche ist ein Wechsel zu Bayern München derzeit kein Thema. Die Gerüchte über ein Engagement beim deutschen Rekordmeister bekomme er „natürlich“ mit, sagte Krösche im SZ-Interview: „Aber damit beschäftige ich mich nicht. Ich habe genug zu tun bei Eintracht Frankfurt und keine Kapazitäten für andere Themen.

Er gehe „ins fünfte Jahr bei der Eintracht, ich fühle mich wohl hier, wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns, aber auch eine spannende Zeit vor uns“, sagte der 44-Jährige: „Wir haben eine super interessante Mannschaft, die Eintracht ist ein super Klub. Von daher stellt sich die Frage nicht.“

Markus Krösche hat mit seiner Arbeit bei Leipzig und Frankfurt auf sich aufmerksam gemacht. imago/Jan Huebner
Markus Krösche
Markus Krösche hat mit seiner Arbeit bei Leipzig und Frankfurt auf sich aufmerksam gemacht.

Für seine Arbeit bei der SGE, insbesondere im Hinblick auf die millionenschweren Transfers von Spielern wie Hugo Ekitiké und Omar Marmoush, erntet Krösche viel Lob.

Das könnte Sie auch interessieren: Emotionales Video: Trapp weint bei Eintracht-Abschied

Seinen eigenen Job definiere er aber „nicht damit, der beste Verkäufer zu sein“, sagte der Sportvorstand: „Mein Auftrag ist, mit Eintracht Frankfurt sportlichen Erfolg zu haben, regelmäßig international zu spielen. Wenn sich als Nebeneffekt Spieler bei uns entwickeln und die Aufmerksamkeit von größeren Klubs wecken, ist das super.“ (sid/hen)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test