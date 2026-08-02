Kerim Alajbegovic in einem Einsatz in der U19-Bundesliga. Künftig wird er das Trikot von Juventus Turin tragen. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto

Offensivspieler Kerim Alajbegovic wechselt von Bayer Leverkusen zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Werksklub für den 18-Jährigen eine feste Ablösesumme von 32 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte der Betrag noch weiter steigen. In Italien hat Alajbegovic einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.

„Kerim hat nach seiner Zeit bei uns im Nachwuchs zuletzt in Salzburg noch einmal große Schritte gemacht. Gleichzeitig mussten wir realistisch einschätzen, dass der Konkurrenzkampf in unserem Kader, gerade auch auf seinen bevorzugten Positionen, sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Gesamtpaket des Transfers haben wir dem Wechsel nach Italien zugestimmt“, sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

Der WM-Spieler Bosnien-Herzegowinas und gebürtige Kölner Alajbegovic spielte in seiner Jugend zunächst für den 1. FC Köln, bevor er zur Saison 2021/22 nach Leverkusen kam. Im vergangenen Sommer gab Bayer 04 ihn für zwei Millionen Euro an RB Salzburg ab und machte nach einem Leistungssprung des Talents von seiner Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel Gebrauch. In Leverkusen spielte er nur in der Jugend und nie für die Profimannschaft. (dpa/mkw)