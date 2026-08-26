Manchester City verpflichtet das Supertalent Ayyoub Bouaddi aus Lille. Mit Marokko erreichte der 18-Jähhrige bei der WM das Viertelfinale. Kürzlich lief er noch im Volkspark auf.

Der Wechsel des marokkanischen Supertalents Ayyoub Bouaddi zu Manchester City ist perfekt. Am Mittwoch gaben die Skyblues die Verpflichtung des 18-Jährigen vom OSC Lille bekannt, Medienberichten zufolge kostet der Mittelfeldspieler rund 100 Millionen Euro Ablöse. In Manchester erhält Bouaddi, der bei der WM stark aufgespielt hatte, einen Vertrag bis 2031.

City bezeichnete den Jungstar als einen „der aufregendsten jungen Spieler des Weltfußballs“. Bouaddi schwärmte von den Skyblues als „bestem Verein der Welt“ und der Premier League.

Manchester City verpflichtet das marokkanische Supertalent Ayyoub Bouaddi aus Lille

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„Ich verfolge City schon seit vielen Jahren und liebe ihren Spielstil“, sagte er, jeder Spieler träume darüber hinaus von der englischen Eliteliga: „Ich bin erst 18. Ich bin zufrieden mit meinen bisherigen Fortschritten, weiß aber auch, dass ich mich noch enorm steigern kann. Und das hier ist zweifellos der beste Ort dafür.“

Ich verfolge City schon seit vielen Jahren und liebe ihren Spielstil. Ayyoub Bouaddi

In Lille hatte Bouaddi drei Tage nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt gegeben. In den folgenden Spielzeiten etablierte er sich als Stammspieler. Mit Marokko erreichte Bouaddi, der in Frankreich geboren ist, bei der WM im Sommer das Viertelfinale. Er stand in fünf von sechs Spielen in der Startelf.

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Einen seiner letzten Auftritt im Lille-Trikot hatte Bouaddi beim Testspiel gegen den HSV (2:2) am 8. August im Volksparkstadion.

Für Manchester, das sich nach den Abgängen des Strategen Rodri sowie des Startrainers Pep Guardiola unter Nachfolger Enzo Maresca im Neuaufbau befindet, ist es der zweite hochkarätige Transfer des Sommers. Zuvor hatten die Skyblues schon den englischen Nationalspieler Elliot Anderson für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest verpflichtet.

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Holt Man City auch Chesleas Enzo Fernández?

City soll außerdem Interesse an Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández haben. Die Blues hatten jedoch zuletzt eine Frist für Angebote für den mit 140 Millionen Euro bewerteten Argentinier gesetzt, die verstrich, ohne dass es zu einem Transfer kam.