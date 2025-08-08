„Er spielt von Anfang an“: Mats Hummels läuft wieder für den BVB auf

Mats Hummels spielt mehr als ein Jahr nach seinem geräuschvollen Abschied ein letztes Mal für Borussia Dortmund.

Beim Tennis, schrieb Mats Hummels zuletzt mit einem Augenzwinkern bei Instagram, da sei ihm doch tatsächlich ganz „aus Versehen“ das Shirt ein wenig „hochgerutscht“. Der selbstverständlich mitgelieferte Fotobeweis offenbarte immer noch prachtvolle Bauchmuskeln – auch wenn sich die sportlichen Prioritäten in den vergangenen Monaten gewandelt haben, ist Hummels also topfit für sein großes Abschiedsspiel bei Borussia Dortmund.

Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei der Saisoneröffnung gegen Juventus Turin wird der Weltmeister von 2014 sich von der Südtribüne für große Taten im BVB-Trikot anständig feiern lassen. „Man merkte ihm förmlich die Freude über den Ablauf an“, sagte Geschäftsführer Carsten Cramer im Interview mit Sport1 und Sky. „Deshalb spielt er auch von Anfang an. Weil er gerne mit der Mannschaft einlaufen würde.“ Ein allerletztes Mal.

Hummels-Abgang beim BVB war nicht geräuschlos

Für den 36-Jährigen wird es ein Happy End mit Verzögerung, schließlich war der Abschluss seiner Zeit beim BVB arg geräuschvoll verlaufen. Er hatte in einem Interview kurz vor dem Champions-League-Finale 2024 indirekt harte Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert: „Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen“, sagte Hummels über Taktik und Auftreten in Spitzenspielen. Er sei „stocksauer“ gewesen.

Terzic ging danach auf eigenen Wunsch – und auch für Hummels gab es keine Zukunft mehr. Sein Abschied sickerte durch, bevor er ihn mit dem Verein besprechen konnte. „Es hätte anders laufen sollen“, sagte er in einer ZDF-Dokumentation: „Eigentlich ist es eher so, dass es einem in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt wird. Mir wollte, glaube ich, jemand das Interview heimzahlen und hat es der Presse gesteckt, bevor es öffentlich mitgeteilt wurde.“

Sein letztes Profi-Jahr spielte Hummels bei der AS Rom

Darüber ist inzwischen viel Gras gewachsen. Hummels ging noch für ein wechselhaftes Jahr zur AS Rom, und als sich die beiden Parteien so aus der Ferne betrachteten, da merkten sie, was sie in 508 Pflichtspielen eigentlich aneinander hatten. Hummels bekommt sogar eine Sonderedition im Fanshop gewidmet: Für 90 Euro gibt es das Danke-Mats-Trikot, auf dessen Rücken er in der Nummer 15 mit Pokal und Meisterschale zu sehen ist. Der begleitende Schal kostet 20 Euro.

Nach dem Sonntag ist mit Fußball dann tatsächlich Schluss. Die Variante Dubai, Saudi-Arabien oder MLS, wie beispielsweise Thomas Müller in Vancouver, kommt nicht infrage: Mats Hummels will mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen. Den hatte er vor dem Wechsel nach Rom auch schon gefragt, ob er noch ein Jahr spielen darf.

Das könnte Sie auch interessieren: AfD-Stickeraktion gestoppt! BVB feiert wichtigen Sieg gegen Rechts

Die BVB-Fans werden am Sonntag mit Dankbarkeit und Wehmut ins Stadion kommen. Die Meisterschaften 2011 und 2012, die Pokalsiege 2012 und 2021, die Champions-League-Finals 2013 und 2024, die dramatische Vize-Meisterschaft gegen Mainz – es bleibt der Blick auf viele genutzte und einige ungenutzte Gelegenheiten. Das mit dem ehrenvollen Abschied, das klappt aber. (sid/hen)