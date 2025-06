Er soll Klub seine Zusage gegeben haben: Verlässt auch Xhaka Leverkusen?

Granit Xhaka steht möglicherweise vor einem Abschied von Bayer Leverkusen! Trotz eines laufenden Vertrags bis 2028 berichten italienische Medien davon. Laut „Sportmediaset“ soll der zentrale Mittelfeldspieler der AC Mailand bereits eine finale Zusage für einen Wechsel gegeben haben.

Bayers sportliche Führung setzt aber weiterhin auf den 32-jährigen Schweizer. „Wir planen sportlich fest mit Granit. Ganz einfach“, erklärte Sportdirektor Simon Rolfes zuletzt. Auch unter dem neuen Cheftrainer Erik ten Hag soll er eine Schlüsselrolle im Team einnehmen.

Xhaka unter Xabi Alonso ein Leader

Xhaka wechselte im Sommer 2023 für rund 15 Millionen Euro vom FC Arsenal nach Leverkusen. Dort übernahm er sofort eine Leader-Position sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine. Ex-Trainer Xabi Alonso betonte nach dem Pokalsieg 2024: „Ohne ihn wäre der Erfolg nicht möglich gewesen.“

Zuletzt hatte der Eidgenosse selbst mit öffentlichen Aussagen die Spekulationen über seine Zukunft angeheizt. Bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant beim FC Basel sprach er über eine mögliche Rückkehr zum FCB.

Xhaka möchte nicht Teil des Bayer-Umbruchs sein

„Ich habe 2019 bei Arsenal schon einen großen Umbruch erlebt. Das kostet viel Energie. Und ich bin keine 25 mehr, sondern werde im September 33. Natürlich sind die Spieler, die gehen oder gegangen sind, ein großer Verlust.“ Weiter sagte er: „Mit Simon Rolfes und Fernando Carro haben wir genug Leute, die die Mannschaft hoffentlich wieder auf dieses Niveau bringen können. Ob mit mir oder ohne mich, ist eine andere Frage.“

Mit Jonathan Tah (zum FC Bayern), Jeremie Frimpong (zum FC Liverpool) und dem bevorstehenden Abgang von Florian Wirtz ebenfalls nach Liverpool sind bereits mehrere Leistungsträger der vergangenen Saison nicht mehr Teil des zukünftigen Kaders. Piero Hincapie wird zudem mit einem Wechsel zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht.

Eine formelle Anfrage bei Bayer Leverkusen soll im Laufe dieser Woche erfolgen. Die Mailänder planen demnach ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro. Sport-Geschäftsführer Igli Tare äußerte sich auf Nachfrage der „Bild“ nicht zu den Spekulationen: „Namen, die in den Medien gehandelt werden, kommentiere ich nicht.“

DFB-Star Thiaw für Xhaka?

Milan will in der kommenden Saison wieder angreifen. Obwohl die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb verpasst wurde, plant der Klub mit prominenten Namen wie Real-Legende Luka Modric (39).

Im Raum steht zudem ein möglicher Tausch: Bayer soll stark an Milans Verteidiger Malick Thiaw interessiert sein. Der deutsche Nationalspieler steht bei der AC noch bis 2027 unter Vertrag.