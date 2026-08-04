Fußball
Er schrieb als deutscher Nationalspieler Geschichte: Jetzt ist er Erstliga-Trainer
Der Ex-Bundesliga-Star wird erstmals Cheftrainer. Seine aktive Karriere als Innenverteidiger beendete er 2020.
Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper heuert als Cheftrainer beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an.
Der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, bislang als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen angestellt, erhält in Antwerpen einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Klub mitteilte.
Marvin Compper wird Trainer von Royal Antwerpen
𝐌𝐚𝐫𝐯𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐓𝟏 𝐯𝐚𝐧 𝐑𝐀𝐅𝐂. 🔴⚪— Royal Antwerp FC (@official_rafc) 3. August 2026
RAFC heeft een nieuwe T1: Marvin Compper. De 41-jarige Duitser heeft ervaring als T2 bij MSV Duisburg, Lokomotiv Moskou, RB Leipzig en recent FC St. Gallen. Het is van die Zwitserse ploeg dat hij nu overkomt… pic.twitter.com/48aiFcMyFj
Compper spielte in der Bundesliga einst für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Am 19. November 2008 bestritt der frühere Innenverteidiger beim 1:2 gegen England sein einziges Länderspiel mit der DFB-Elf, das ihn zum ersten Hoffenheimer Nationalspieler machte.
Seine aktive Karriere beendete Compper 2020 beim MSV Duisburg in der 3. Liga. Anschließend begann er als Assistent der Zebras seine Trainerlaufbahn. (dpa/mkw)
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