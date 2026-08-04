Der Ex-Bundesliga-Star wird erstmals Cheftrainer. Seine aktive Karriere als Innenverteidiger beendete er 2020.

Marvin Compper 2008 in seinem einzigen Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. IMAGO / Bernd König

Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper heuert als Cheftrainer beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an.

Der 41 Jahre alte Fußball-Lehrer, bislang als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen angestellt, erhält in Antwerpen einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Klub mitteilte.

Marvin Compper wird Trainer von Royal Antwerpen

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Compper spielte in der Bundesliga einst für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Am 19. November 2008 bestritt der frühere Innenverteidiger beim 1:2 gegen England sein einziges Länderspiel mit der DFB-Elf, das ihn zum ersten Hoffenheimer Nationalspieler machte.

Seine aktive Karriere beendete Compper 2020 beim MSV Duisburg in der 3. Liga. Anschließend begann er als Assistent der Zebras seine Trainerlaufbahn. (dpa/mkw)