Ferran Torres wird bei PSG unter seinem Landsmann Luis Enrique trainieren. Der spanische Coach war es auch, der ihm 2020 sein Länderspiel-Debüt ermöglichte.

Paris Saint-Germain hat den spanischen WM-Finalhelden Ferran Torres verpflichtet.

Der 26-Jährige verlässt den von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierten FC Barcelona und wechselt in die französische Hauptstadt. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 50 Millionen Euro betragen.

Ferran Torres wechselt vom FC Barcelona zu PSG

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„Ich freue mich sehr, ein neues Abenteuer bei einem so ambitionierten Verein wie Paris Saint-Germain zu beginnen“, sagte Torres, der bei PSG unter seinem Landsmann Luis Enrique trainieren wird. Der spanische Coach war es auch, der Torres 2020 sein Länderspiel-Debüt ermöglichte.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko traf der Offensivspieler zum entscheidenden 1:0 in der Verlängerung gegen Argentinien und verhalf seinem Heimatland damit zum zweiten WM-Titel.