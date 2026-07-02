Er machte 15 Länderspiele: Ex-DFB-Star kickt jetzt mit seinem Bruder bei Amateurklub

Kevin Volland spielte in seiner Profi-Karriere für Deutschland und in der Bundesliga unter anderem für Bayer Leverkusen. Jetzt zieht es den 33-Jährigen zu seinem Heimatverein.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Kevin Volland hat das Ende seiner Profikarriere bekannt gegeben. Wie der 33 Jahre alte Ex-Hoffenheimer am Donnerstag der Allgäuer Zeitung mitteilte, wird er 1860 München verlassen. Dem Fußball wird der Stürmer jedoch noch nicht komplett den Rücken kehren, sondern sich seinem Heimatverein FC Thalhofen anschließen.

„Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, die für einen persönlich nicht leicht ist, irgendwann steht das Karriereende vor der Türe, wie es bei mir jetzt der Fall ist“, sagte Volland in einem Video, das sein Verein auf Instagram teilte: „Danke für 16 großartige Jahre, es war mir ein Fest, ich werde es extrem vermissen.“

Volland wurde bei 1860 München ausgebildet

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Volland, der 2007 erstmals zu 1860 gewechselt war und dort die Jugendabteilungen durchlaufen hatte, freut sich dennoch extrem auf den Amateurfußball. In seinem Geburtsort Thalhofen im Ostallgäu wird er an der Seite seines Bruders Robin spielen.

Der Ex-Bundesligaprofi bezieht sich bei seiner Entscheidung auch auf den Insolvenzantrag seines Klubs infolge des Zwangsabstieges in die Regionalliga. „Es ist zu viel passiert im letzten Jahr. Irgendwann blieb der Spaß auf der Strecke“, sagte der Ex-Bundesligaprofi der Allgäuer Zeitung.

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Volland spielte auch für die AS Monaco

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Zurück nach München kam Volland vor zwölf Monaten, als er Union Berlin nach zwei Spielzeiten verließ. Zwischen 2011 und 2023 spielte er außerdem in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen sowie in der französischen Ligue 1 bei der AS Monaco. In seiner Karriere stand Volland 15-mal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf dem Platz. (sid)