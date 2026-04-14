Khedira und Ballack schwärmen: Darum ist Kompany ein so guter Trainer

Rio-Weltmeister Sami Khedira sieht Trainer Vincent Kompany als „Glücksgriff“ für den FC Bayern. Der Belgier sei in der aktuellen Münchner Erfolgsgeschichte „ein riesiges Puzzleteil“, sagte Khedira in der Show „Never Talk Alone“ von DAZN: „Er hat diese natürliche Autorität – also am Spielfeldrand und in den Interviews. Er lässt wirklich nichts anbrennen. Für die Medien ist er vielleicht ein bisschen langweilig, aber er moderiert alles sehr souverän weg.“

Kompany sei „eine tolle Persönlichkeit mit einer klaren Meinung“, führte Khedira aus. Doch er wisse „sein Ego zu kontrollieren und richtig einzusetzen“. Dass der Coach mit seinen Spielern „sehr viel“ kommuniziere sei „ein ganz wichtiger Faktor“. Der 40-Jährige vermittle trotz seines jungen Alters „nie das Gefühl, dass er sich selbst als Superstar sieht, sondern er gibt die Verantwortung und letztlich das Vertrauen an die Spieler weiter, gibt ihnen den Credit und lernt gleichzeitig ständig dazu.“

Ballack über Kompany: Bewährungsprobe steht noch aus

Auch Michael Ballack ist vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Bayern gegen Real Madrid voll des Lobes für den Coach. Kompany bringe „diese natürliche Autorität mit, als der Spieler, der er war“, sagte der 49-Jährige: „Das nehmen ihm alle ab, weil er auf sehr hohem Niveau gespielt hat. Aber das heißt nicht automatisch, dass du das als Trainer auch genauso rüberbringen und umsetzen kannst. Ich glaube, er macht vieles richtig, was das Einmaleins des Trainerjobs betrifft.“

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Der Belgier habe „ein gutes Gespür und stellt sich selbst überhaupt nicht in den Vordergrund – das ist eine große Eigenschaft, die in einem Team sehr gut ankommt“, führte Ballack aus – und mahnte doch noch zur Zurückhaltung: „Er macht vieles richtig, aber die eigentliche Bewertung kommt erst noch – auch die Erfahrung auf höchstem Niveau in schwierigen Momenten muss er noch nachweisen.“ Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) kann Kompany gegen Real damit weitermachen. (sid/ch)