Er kommt aus Stuttgart: Bayern München hat einen neuen Vorstand

Bayern München hat sich die Dienste von Rouven Kasper, Vorstandsmitglied beim VfB Stuttgart, gesichert. Der 43-Jährige wechselt zum Jahresbeginn 2026 zum Rekordmeister, verkündeten beide Klubs am Montag.

Bei den Münchnern werde der Sportökonom zum Vorstand Marketing und Vertrieb berufen und komplettiere die Führungsebene, hieß es in der Mitteilung der Bayern.

Rouven Kasper kommt aus Stuttgart zurück nach München

„Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele des FC Bayern in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu erreichen“, sagte FCB-Präsident Herbert Hainer.

Kasper sagte: „Für das Vertrauen und den gewinnenden Austausch mit dem Aufsichtsrat in den vergangenen Wochen möchte ich mich herzlich bedanken, nun freue ich mich enorm auf die künftige Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen sowie dem gesamten Team. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit voller Kraft an der Weiterentwicklung des FC Bayern zu arbeiten – dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.“

Sportökonom Kasper besitzt beim VfB noch einen bis 2028 dotierten Vertrag, der aufgelöst wird. Der Funktionär kennt den FC Bayern bereits: Von 2016 bis 2021 verantwortete er das Asien-Geschäft der Münchner.