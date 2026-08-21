Noch knapp zwei Wochen kann gewechselt werden. Am Ende der Transferperiode gibt es neue Gerüchte um einen Abgang des 25-Jährigen.

In der vergangenen Saison duellierte sich Justin Njinmah (l.) mit dem HSV um Miro Muheim. Und in dieser Spielzeit? WITTERS

Der SV Werder Bremen ist auf Geld angewiesen, daran ändert auch der bevorstehende Verkauf von Karim Coulibaly, einst Top-Talent im HSV-Nachwuchs, für 20 Millionen Euro an RC Straßburg nichts Entscheidendes. Der Verein an der Weser muss in diesem Sommer weiterhin Geld erwirtschaften. Der gebürtige Hamburger Justin Njinmah steht dabei gerade besonders im Fokus.

Interesse an dem Deutsch-Nigerianer sollen mehrere namhafte Klubs haben. Laut „Deichstube“ zählt dazu die AS Monaco, laut „Bild“ zudem Marseille, Florenz sowie der FC Midtjylland.

Njinmah war schon auf dem Sprung zu Hull City

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Eigentlich hätte das Hamburger Talent bereits Teil eines neuen Teams sein sollen, doch Werders Deal mit dem Premier-League-Aufsteiger Hull City platzte auf den letzten Metern. Damals waren 8,5 Millionen Euro Ablöse vereinbart worden, der plötzliche Wechsel des Sportdirektors der „Tigers“ verhinderte jedoch das Übereinkommen mit den Engländern.

Justin Njinmah läuft mit dem Ball im Spiel gegen den FC Augsburg. WITTERS

Njinmahs Marktwert beträgt laut „transfermarkt.de“ fünf Millionen Euro. Seine Karriere begann der 25-Jährige im Jugendbereich von Altona 93, anschließend kickte er von 2011 bis 2018 beim Eimsbütteler TV, bevor er bei der Zweitbesetzung der Holstein Kiel in der Regionalliga tätig war. Einen Namen machte er sich jedoch erst nach seinem Wechsel zu Werder Bremen und seiner Leihe zu Borussia Dortmund II. Von dort kehrte er Mitte 2023 zum SVW zurück. In der vergangenen Saison brachte es Njinmah in 33 Bundesliga-Spielen auf fünf Tore.

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Jetzt könnte der Wechsel kommen. Laut „Bild“ ist Werder ab sieben Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit.