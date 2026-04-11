Er ist schon fast 70 Jahre – und bleibt nur kurz: Italien hat neuen Nationaltrainer

Italiens Nationalmannschaft wird bei den anstehenden Testspielen Anfang Juni gegen Luxemburg und Griechenland von einem Interimscoach betreut. U21-Nationaltrainer Silvio Baldini (67) übernimmt übergangsweise die Verantwortung für die Azzurri und wird dabei von seinem Trainerstab unterstützt, wie der nationale Fußballverband FIGC mitteilte.

Seinen Vorgänger Gennaro Gattuso hatte die verpasste Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft den Job gekostet. Die Mannschaft scheiterte im Elfmeterschießen des Playoff-Duells mit Bosnien-Herzegowina und verpasste damit zum dritten Mal in Folge die Qualifikation zu einer WM.

Neue Italien-Trainer: Conte und Allegri im Gespräch

Wann der offizielle Nachfolger von Gattuso ernannt wird, ist nicht klar. Am 22. Juni soll beim nationalen Fußballverband erst einmal die Nachfolge für den ebenfalls nach der Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina zurückgetretenen Verbandschef Gabriele Gravina geregelt werden. Möglicherweise wird dann oder sogar erst danach entschieden, wer neuer Nationaltrainer wird.

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In Italien gibt es nach Gattusos Abgangviele Gerüchte, wer ihm nachfolgen könnte. Zuletzt hatte sich Napoli-Trainer Antonio Conte selbst für eine zweite Amtszeit ins Gespräch gebracht. Aber auch der derzeitige Coach von Milan, Massimiliano Allegri, wird in dem Zusammenhang oftmals genannt. Baldini ist nach Europameister-Trainer Roberto Mancini, Luciano Spalletti und Gattuso schon der vierte Nationaltrainer seit 2023. (dpa/dj)