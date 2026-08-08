Wolfram Weimer legt sich mit FIFA-Boss Gianni Infantino an und fordert dessen Rückzug. Der Kulturstaatsminister ist selbst kein Unbekannter für heftige Debatten – besonders Jan Böhmermann zählt zu seinen prominentesten Kritikern.

Jan Böhmermann im Gespräch mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Haus der Kulturen der Welt im Rahmen der Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ picture alliance/dpa/Presseteam "Die Möglichkeit der Unvernunft“ | Lenny Rothenberg

Wolfram Weimer sorgt immer wieder für Kontroversen – und lieferte sich auch mit Jan Böhmermann bereits einen heftigen öffentlichen Schlagabtausch. Nun meldet sich der Kulturstaatsminister mit deutlichen Worten zum Weltfußball zu Wort. Als erstes Mitglied der Bundesregierung fordert er den Rückzug von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer hat FIFA-Präsident Gianni Infantino scharf attackiert. Der parteilose Politiker fordert, dass der Schweizer im kommenden Jahr nicht mehr zur Wahl als Chef des Fußball-Weltverbandes antritt.

Wolfram Weimer hofft auf Amtsverzicht von Infantino

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„Infantino hat dem Weltfußball mit einem geplanten Ausverkauf der WM schwer geschadet“, sagte Weimer. Der FIFA-Boss habe das Vertrauen der europäischen Fußballgemeinschaft verloren und solle deshalb auf eine erneute Kandidatur verzichten.

Hintergrund ist der Versuch der FIFA, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen. Nach heftigem Widerstand, insbesondere vonseiten der Europäischen Fußball-Union UEFA, wurden die Pläne wieder gestoppt.

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Weimer fordert Widerstand des DFB gegen Infantino

Weimer stellt sich klar hinter die UEFA. „Fußball ist ein Kulturgut für alle und keine Spekulationsware für wenige“, sagte der 61-Jährige. Dass der europäische Verband sogar mit einem WM-Boykott gedroht habe, verdiene „Respekt und unsere Unterstützung“.

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Auch vom Deutschen Fußball-Bund erwartet der Kulturstaatsminister eine klare Haltung. Der DFB müsse „aktiven Widerstand“ gegen Infantinos Kurs leisten.

Weimer: „Der Fußball gehört allen“

„Der DFB ist mit seinen 24.000 Vereinen und acht Millionen Mitgliedern der größte Sportverband der Welt. Seine Stimme hat Gewicht“, erklärte Weimer. Ohne den DFB, die UEFA und den europäischen Fußball werde es keine Weltmeisterschaft geben.

Weimer kritisiert zudem die von ihm als „Hinterzimmer-Methoden“ bezeichnete Amtsführung des FIFA-Präsidenten. Unter anderem verlangt er Aufklärung über die Aussetzung einer Rotsperre für den US-Nationalspieler Folarin Balogun und die Frage, ob US-Präsident Donald Trump dabei Einfluss auf Infantino genommen haben könnte.

„Der Fußball gehört allen, nicht einer Clique von clever-gierigen Dealmakern“, sagte Weimer. Der Sport sei keine Ware, sondern ein gesellschaftliches und kulturelles Gut. Auch die hohen Preise für Eintrittskarten und Fanartikel prangerte er an.

Böhmermann und Weimer lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch

Dass ausgerechnet Weimer nun sehr offensiv Werte wie Offenheit und Teilhabe einfordert, dürfte auch seinen Kritikern auffallen. Seit seinem Amtsantritt ist der Kulturstaatsminister selbst immer wieder Teil heftiger kulturpolitischer Auseinandersetzungen geworden. Zu seinen prominentesten Gegenspielern gehört ZDF-Satiriker Jan Böhmermann.

Im Herbst 2025 eskalierte der Konflikt rund um eine von Böhmermann kuratierte Veranstaltungsreihe im Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW). Weimer hatte ein für den 7. Oktober geplantes Konzert des Rappers Chefket kritisiert. Hintergrund waren Antisemitismusvorwürfe im Zusammenhang mit einem von Chefket getragenen T-Shirt mit Palästina-Motiv. Böhmermann verteidigte zunächst das Programm, sagte das Konzert später aber ab.

Wenig später trafen Böhmermann und Weimer persönlich bei einer Diskussion im HKW aufeinander. Dabei ging es unter anderem um Antisemitismus, Kunstfreiheit, Medien und die Frage, wie weit politische Einflussnahme auf Kultur gehen darf. Der Abend entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch zwischen den beiden.

Weimer geriet wegen eigener Medienfirma unter Druck

Doch nicht nur Böhmermann ging auf Distanz zu Weimer. Ende 2025 geriet der Kulturstaatsminister wegen möglicher Interessenkonflikte unter Druck. Weimer war Mitgründer der Weimer Media Group und hielt auch nach seinem Wechsel in die Bundesregierung zunächst Anteile an dem Unternehmen. Kritik entzündete sich insbesondere am „Ludwig-Erhard-Gipfel“ der Mediengruppe. Unternehmen konnten dort kostenpflichtige Pakete buchen, die Kontakte zu hochrangigen Politikern ermöglichten. Die Organisation LobbyControl sah darin einen Interessenkonflikt. Weimer wies die Vorwürfe zurück und erklärte, sich an die gesetzlichen und Compliance-Regeln zu halten. Später übertrug er seine Firmenanteile für die Dauer seiner Amtszeit an einen Treuhänder.

Im Frühjahr 2026 folgte die nächste große Kontroverse. Weimer ließ drei linke Buchhandlungen nach einer Abfrage beim Verfassungsschutz von der Vorschlagsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen. In der Kulturszene löste das massive Kritik aus; bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse wurde der Staatsminister von Teilen des Publikums ausgebuht. Die Preisverleihung sagte er schließlich ab.

Inzwischen gilt Weimer als eine der umstrittensten Figuren der Bundesregierung. Das ändert nichts daran, dass seine Forderung nach einem Rückzug Infantinos bemerkenswert ist: Bislang hatte sich kein anderes Mitglied des Bundeskabinetts derart eindeutig gegen den FIFA-Präsidenten positioniert. (fa/dpa)