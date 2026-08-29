RB Leipzig steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Chelsea-Stürmer Marc Guiu. Der 20-Jährige sorgt nicht nur sportlich für viel Aufmerksamkeit.

Marc Guiu konnte sich beim FC Chelsea keinen Stammplatz erarbeiten. picture alliance / Sipa USA | Focus Images

RB Leipzig steht offenbar unmittelbar vor einem überraschenden Transfer-Coup. Der Champions-League-Teilnehmer will den spanischen Stürmer Marc Guiu vom FC Chelsea verpflichten. Der 20-Jährige ist nicht nur eines der interessanteren Sturm-Talente Europas – in den sozialen Netzwerken hat er sich längst auch eine riesige Fangemeinde aufgebaut.

Transfer-Insider Fabrizio Romano meldete am Freitagabend bereits sein berühmtes „Here we go“: Leipzig, Chelsea und der Spieler sollen sich über einen dauerhaften Wechsel verständigt haben. Auch Sky berichtet von einer grundsätzlichen Einigung. Demnach soll die Ablöse unter 20 Millionen Euro liegen.

RB Leipzig: Vertrag bis 2031 für Marc Guiu

Anzeige

Vorbehaltlich des Medizinchecks soll Guiu in Leipzig einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Chelsea soll sich zudem eine Beteiligung an einem späteren Weiterverkauf gesichert haben.

Die WochenMOPO 35/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Rassismus: „Ich habe jeden Tag Angst, meinen Sohn in die Schule zu schicken“

• Nach Tod von beliebtem Gastronom: „Wir machen weiter – für unseren Sohn“

• Hamburger Fotograf: Darum wurde ich zum Nacktmodell

• 32 Seiten Rätsel und Kultur: Ausblick auf die „Theaternacht“

• 16 Seiten Sport: HSV-Keeper spricht Klartext, Stimmung beim FC St. Pauli im Keller

Auch „The Athletic“ hatte zuletzt berichtet, dass ein Abschied Guius aus London erwartet werde. Chelsea soll zunächst rund 25 Millionen Pfund für den Angreifer aufgerufen, seine Forderungen anschließend aber gesenkt haben. Zuletzt war auch der italienische Meister SSC Neapel mit dem Spanier in Verbindung gebracht worden.

Anzeige

Marc Guiu wurde beim FC Barcelona ausgebildet

Guiu stammt aus der berühmten Nachwuchsakademie des FC Barcelona. Schon sein Profidebüt für die Katalanen verlief märchenhaft: Im Oktober 2023 wurde er gegen Athletic Bilbao eingewechselt – und traf nur 23 Sekunden später zum 1:0-Sieg.

Anzeige

Damit wurde er zum jüngsten Barça-Debütanten, der bei seinem ersten Einsatz ein Tor erzielte.

Kuriose Guiu-Leihe nach Sunderland

Im Sommer 2024 wechselte der Mittelstürmer im Alter von 18 Jahren zum FC Chelsea und unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag. Für die „Blues“ gelangen ihm bislang acht Tore und zwei Vorlagen in 29 Pflichtspielen. Den Großteil seiner Treffer erzielte er im Europapokal, in der Premier League kam er dagegen nur sporadisch zum Einsatz.

Zwischendurch wurde Guiu 2025 an den AFC Sunderland verliehen. Das Gastspiel dauerte allerdings nur wenige Wochen: Chelsea holte den Stürmer wegen personeller Probleme im Angriff vorzeitig zurück.

In Leipzig soll er nun deutlich regelmäßiger zum Einsatz kommen. Laut Sky steht Guiu bei RB bereits seit mehreren Jahren auf der Liste.

Chelsea-Star ist in den sozialen Netzwerken ein Frauenschwarm

Aufmerksamkeit zieht Guiu allerdings längst nicht nur mit seinen Toren auf sich. Der Spanier gilt in den sozialen Netzwerken als echter Frauen- und Mädchenschwarm. Auf Instagram folgen ihm inzwischen rund 1,4 Millionen Menschen – bemerkenswert viel für einen 20-Jährigen, der sich im europäischen Spitzenfußball noch gar nicht dauerhaft als Stammspieler etabliert hat.

Schon nach seinem sensationellen Debüt für Barcelona schossen seine Follower-Zahlen in die Höhe. Binnen kürzester Zeit soll sein Account damals von rund 40.000 auf mehr als eine halbe Million Follower angewachsen sein. Neben seinem Traumstart auf dem Platz sorgte dabei auch Guius Aussehen in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff. (fa/dpa)